Ancira logra acuerdo reparatorio con PEMEX por Agro Nitrogenados

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) logró pactar una reparación del daño con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agro Nitrogenados para que la Fiscalía General de la República (FGR) desista de llevarlo a juicio por lavado de dinero.



Fuentes federales confirmaron que durante la audiencia de vinculación a proceso, Ancira y el representante legal de Pemex llegaron al acuerdo, por lo que en estos momentos el juez Artemio Zúñiga suspendió la audiencia.



La FGR aún no se pronuncia sobre si aceptará desistirse de la imputación contra Ancira.



De hacerlo, se espera que el empresario salga en libertad este martes.

La cantidad que Ancira se comprometió a pagar por el daño ocasionado con la compraventa irregular de Agro Nitrogenados es por 219 millones de dólares.



EL UNIVERSAL informó que desde días antes de ser extraditado a México, la defensa de Ancira presentó ante la FGR una propuesta de acuerdo reparatorio en la que se comprometía a pagar 200 millones de dólares a cubrir en cuatro años.



Cuando AMLO aceptó disculparse con Ancira si paga los 200 mdd



En noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le ofrecerá una disculpa al empresario solo si regresan los 200 millones de dólares que se pagó de sobreprecio por la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el sexenio pasado.



En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él no está inventando que se pagó un sobreprecio por esta planta, sino que fue resultado de una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Sí, se la ofrezco ahorita (la disculpa) nada más que devuelva los 200 millones... Claro que le ofrezco una disculpa nada más que devuelva los 200 millones de dólares”.

“Pero lo que te robaste o lo que tu recibiste, eso tiene que regresar al erario, por eso si me dice ´oye ofrézcale una disculpa al señor´, claro que le ofrezco una disculpa al señor Ancira, nada más que devuelva los 200 millones de dólares”.



“¿Por qué habló de 200 millones de dólares? No lo estoy inventando, fue una auditoria que hizo la Auditoria Superior donde se considera que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso es todo”, dijo en aquella ocasión.