Ancira ofreció pagar 200 mdd por reparación del daño en Agro Nitrogenados

Días antes de ser extraditado a México, los representantes legales de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), ofrecieron por escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) pagar 200 millones de dólares por el daño ocasionado por el caso Agro Nitrogenados.



En entrevista telefónica Juan Araujo, abogado de Ancira, señaló que mientras su cliente permanecía en España a espera de ser entregado a México, presentaron una propuesta de acuerdo reparatorio a la FGR.



“Desde antes de la ejecución de la extradición está sobre la mesa el acuerdo reparatorio; desde el principio se ha manejado 200 millones de dólares”, dijo.



Explicó que el acuerdo debe ser aceptado por la FGR y la víctima del delito, en este caso Petróleos Mexicanos, y que se propone realizar el pago a cuatro años como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Estamos en espera de que el gobierno tome una decisión sobre este criterio y acepte las condiciones de pago que son cuatro años, las mismas que plantea el presidente”, precisó.



Alonso Ancira llegó a México extraditado desde España el pasado 3 de febrero y fue presentado ante el juez de control que lo requiere por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados.



Desde el cuatro de febrero permanece en el Reclusorio Norte a espera de que se resuelva su situación jurídica, lo que ocurrirá mañana en audiencia de vinculación a proceso.



Cuando AMLO aceptó disculparse con Ancira si paga los 200 mdd



En noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le ofrecerá una disculpa al empresario solo si regresa los 200 millones de dólares que se pagó de sobreprecio por la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el sexenio pasado.



En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él no está inventando que se pagó un sobreprecio por esta planta, sino que fue resultado de una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Sí, se la ofrezco ahorita (la disculpa) nada más que devuelva los 200 millones... Claro que le ofrezco una disculpa nada más que devuelva los 200 millones de dólares”.



“Pero lo que te robaste o lo que tu recibiste, eso tiene que regresar al erario, por eso si me dice ´oye ofrézcale una disculpa al señor´, claro que le ofrezco una disculpa al señor Ancira, nada más que devuelva los 200 millones de dólares”.



“¿Por qué habló de 200 millones de dólares? No lo estoy inventando, fue una auditoria que hizo la Auditoria Superior donde se considera que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso es todo”, dijo en aquella ocasión.