Andrea “N” es inocente, afirman familiares y exigen su libertad, en Coatzacoalcos

Con cartulinas y al unísono de justicia, familiares y amigos de la joven Andrea "N", acusada por el presunto feminicidio de Silvia Jazmín Armendáriz en 2019, protestaron en el Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos, para que no sea procesada y salga en libertad.



"Nunca huyó y estuvo cooperando. La misma familia de Silvia conoce a Andrea, convivió con su hija mucho tiempo y saben la calidad de persona que es. Andrea es inocente, hoy quedará libre", expresó Antonio Vázquez, padrino de la chica detenida.



Hoy es la audiencia de vinculación para conocer la situación legal de Andrea, quien fue detenida cuando salía de su vivienda.



"Después de tanto tiempo, ahora resulta que Andrea está involucrada. No se vale. Nosotros no podemos permitir eso. Nuestra manifestación es totalmente pacífica nadie viene coaccionado, están aquí porque aman a Andrea", señaló.



Por su parte, el padre de Andrea, Hiram Aguilar Márquez, afirmó que su hija es de conducta intachable.



Precisó que también en su momento pidieron justicia por Silvia cuando fue asesinada.



A Andrea se le imputa la coparticipación en el crimen de Silvia Jazmín, asesinada y calcinada en Minatitlán en el 2019.



Por este homicidio está detenido el principal sospechoso, Aldo "N".



Por su parte, la madre de Jazmín, la señora Silvia Alpuche, pidió que la ley caiga contra los responsables, sea quien sea.