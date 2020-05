Anestesiólogo del CAE hace responsables a directivos si adquiere contagio letal

DR. RAÚL SÁNCHEZ ABURTO

Anestesiólogo del CAE, turno vespertino

PROTESTA PÚBLICAQuisiera dar a conocer la violación flagrante a mis derechos humanos por parte de las autoridades del Centro de Alta Especialidad (CAE), que me ha conmocionado de tal forma, por la manera tan mezquina con que han actuado para despojarme de un derecho sagrado como es la propia vida. En efecto, al privarme de mi derecho a permanecer en resguardo domiciliario en lo que pasa esta pandemia, me sentencian a tener más posibilidades de contagio, lo cual, por mi problema bronquial crónico, sería devastador.Hace 3 meses, antes de que se extendiera la SARS-COV-2 por el Estado, entregué un dictamen médico a la doctora de Medicina del trabajo. En tal documento, expedido por el ISSSTE el 16 de diciembre del año 2019, se maneja en diagnóstico de EPOC TIPO BRONQUÍTICO MÁS BRONQUIECTASIAS; se recibió y se dieron por enteradas las autoridades correspondientes: medicina del trabajo, jefatura de anestesia y sindicato. Ante la calma de las cosas seguí laborando como de costumbre, entrada 1.30 y salida 20.30 h, sin novedades hasta casi mediados de Marzo, mes en el cual ya se incrementaban los casos de COVID-19 en la ciudad de México, fue entonces cuando decidí visitar nuevamente a la doctora MARÍA DOLORES FLORES ALONSO, jefa del departamento de medicina del trabajo, pues escuché que muchos médicos comenzaban a hacer trámites para irse de cuarentena, y al saber que el COVID ataca terriblemente las vías respiratorias, provocando falla en ese sistema, lógicamente yo era candidato para el beneficio del resguardo, debido a mi condición médica. De este modo, sólo me limité a hacer acto de presencia con la doctora, que, tras escucharla decir – Ahora resulta que ya todos se quieren ir, hasta hipertensos y diabéticos. No, yo no voy a autorizar a nadie. - , pensé que esa doctora era muy estricta y que en efecto haría valer su palabra. Sin embargo, nunca me imaginé que dichas palabras eran una indirecta para que yo no solicitara tal beneficio.Fue hasta el 27 de Marzo cuando metí el primer oficio dirigido al DR. JOSÉ DIAZ TELLEZ, Director del CAE, con quien pensaba hablar personalmente, pero se me fue negado, puesto que la secretaria me dijo lo siguiente – Doctor, lo va a atender el doctor RAFAEL HERNÁNDEZ (subdirector) - . Cuando le expliqué mi caso al subdirector, me dijo – No haga caso de comentarios de pasillo, no hay nada concreto, pero si la cosa se pone mal yo le aseguro que usted se va de resguardo. Hasta ahora no hay nada concreto-. Con esas palabras supuse que en efecto la cosa iba a ser equitativa y que no se procedería hasta que la situación fuera insostenible, sin embargo, la oficina de la doctora DOLORES de medicina del trabajo no paraba de recibir personal con una hoja en la mano.Los días siguieron casi normales, no obstante, noté que más de la mitad del personal ya se había ido de cuarentena, pero en ese momento no le di importancia y continué con mis actividades, hasta que el Doctor FERNANDO GUERRERO me visitó a la tocolabor, en donde yo me encontraba laborando, y me dijo – Dr. Sánchez, nos estamos organizando por guardias para exponernos lo menos posible, quisiéramos que usted se incorpore con nosotros, sólo vendríamos al hospital cada 8 días y haríamos guardias de 24 h -, a todo esto respondí con un “no, muchas gracias”. El doctor GUERRERO tiene conocimiento de mi enfermedad y del esfuerzo que tengo que hacer para expulsar las secreciones de mis vías respiratorias todas las mañanas, por lo que para mí una sola guardia sería letal.Tiempo después y aún sin respuesta alguna en cuanto a la autorización de mi cuarentena, llegaron mis vacaciones del 13 al 24 de abril del presente. El día 27 de abril, justo al regresar de mis vacaciones, volví a solicitar mi cuarentena con un nuevo oficio dirigido al director del hospital, pero esta vez ya fundamentado con el decreto emitido por el Secretario de Salud el 31 de Marzo del presente, dicho documento fue recibido por la dirección, la subdirección y la doctora María Dolores Flores Alonso. Ese mismo día decidí solicitar 2 permisos económicos y acudí a la clínica del ISSSTE en San Bruno para pedir una constancia Médica actualizada, con el fin de sustentar mi petición, documento que fue expedido por la dirección de la clínica. Una vez con esto adelantado esperé alguna respuesta positiva a mi petición y fue entonces cuando recibí un mensaje de mi sindicato el día 28 de abril, en donde me notificaban que el asunto ya había quedado resuelto, pero aún debía pasar a firmar una responsiva, cosa que hice al día siguiente.Así pasé 2 semanas y media en mi casa, cuando recibí un nuevo mensaje de la secretaria de Anestesia, diciéndome que Recursos Humanos le había notificado que yo contaba ya con 11 faltas, las cuales debía justificar lo antes posible. Ante esta situación me puse en contacto con el sindicato para pedir una explicación sobre lo sucedido, pues ellos me aseguraban que mi cuarentena estaba autorizada. Mientras esperaba al representante sindical apareció el Dr. FERNANDO GUERRERO, Jefe actual del servicio de Anestesiología, quien al verme dijo – Qué bueno que lo veo, doctor. Mire, su caso no se resuelve con el sindicato, yo le recomiendo que vaya con la jefa ROSY de Recursos Humanos. Su representante sindical es muy bruto, se me puso agresivo y la mera verdad no le firmó ningún papel, su caso es como su compañero de la noche, pero lo arreglamos metiendo su periodo de riesgos. Haga eso que le digo, yo le firmo el documento. Nos vemos. - . Frente a este nuevo panorama no tenía disyuntiva, ya que, en efecto, estas personas te atacan en donde más le duele a la gente, en su quincena, de tal forma que su plan maestro estaba funcionando.Es así como me presionaban de 2 maneras, la primera con lo monetario y la segunda quitándome el derecho a mi cuarentena, encima fingiendo que no había problema, haciéndome morder el anzuelo y luego atacando de manera despiadada.Cuando hablé con la LIC. ROSY de Recursos Humanos le mostré el video de los esfuerzos que hago a diario para expulsar por la vía oral entre 20 y 30 mililitros de secreciones pegajosas y blanquecinas por las mañanas, y el gasto de energía que ello me demanda. No tuvo más remedio que reconocer que ciertamente mi enfermedad es grave y que amerita cuarentena, mas con sus palabras textuales me dijo – Si le autorizo la cuarentena, ¿de qué manera lo sustento? La doctora Dolores está de vacaciones y no me pasó su documentación, pero no se preocupe, hay una opción, la misma solución aplicamos con su compañero de la noche. Usted todavía tiene un periodo de riesgos que podemos utilizar para justificar las faltas, mire, es más, yo le lleno el formato. Sería del 4 al 20 de mayo, sólo falta su firma y la de su jefe -, me quedé sin palabras, me pregunté en mis adentros si eso estarán haciendo con todo el personal o es solamente conmigo, ¿acaso le habrán quitado sus vacaciones a los 7 compañeros que desde principios de Marzo no veo en el hospital? ¿O se trata de un caso evidente de discriminación, en donde se han puesto de acuerdo director, subdirector, jefe de anestesia, medicina del trabajo y jefa de recursos humanos?Las preguntas quedan en el aire y son muchas, primero, ¿cuál es el objetivo de los administrativos del hospital al negarme un beneficio que por ley me corresponde?; segundo, ¿serán capaces de asumir su responsabilidad en caso de que yo adquiera tal enfermedad, que en mi caso podría ser letal debido a mi condición, y los haga responsables de lo que me pase?; tercero, ¿acaso las nóminas vienen de sus bolsillos o por qué atacar justamente en donde más le duele al proletariado?, ¿creen que con esas artimañas se ganarán un busto por rectos y humanos? Pero bueno, es la voz de aquel que predica en el desierto, tengo fe en una justicia infalible que es la divina, nunca falla y siempre llega, y a pesar de todo que Dios los bendiga. Ustedes me obligan a regresar a trabajar el día 21 de Mayo y a los que se fueron hace más de 2 meses, ¿cuándo?…