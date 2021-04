Animalistas de Xalapa, en pleito por gatos del panteón “5 de Febrero”

Integrantes de la Brigada “Gatitos Panteón 5 de Febrero” denunciaron que otra organización está lucrando con los felinos que se encuentran en dicho cementerio.



Claudia Bautista Vargas, integrante de la brigada, explicó que este grupo de personas pide dinero para esterilizaciones, intervención que es gratuita por parte del Ayuntamiento de Xalapa.



"No nos hacemos responsables de lo que ellas hagan del dinero recaudado porque andan diciendo que son del Panteón 5 de Febrero, porque no pertenecen a nuestra brigada, no reconocemos a ellas como brigadistas del Panteón. Nosotros nos deslindamos del recurso que ellas pidan".



Comentó que con el respaldo de los vecinos y el municipio, ellos han acudido al panteón por los gatos que ahí habitan pero estas personas acuden en un horario no permitido a capturarlos.



"Ellos están yendo a capturar a los gatos de noche, nosotros tenemos una autorización por el Ayuntamiento para ir de día. Esta otra organización a través de redes sociales está pidiendo apoyo económico para esterilizar y ayudar a los gatos".



Explicó que mientras la Brigada del Panteón 5 de Febrero obtiene recursos a través de algunas ventas y donaciones para llevar a los felinos a ser atendidos en lugares, donde el cobro es mínimo, esta otra los lleva a la veterinaria más cara de Xalapa, como parte de un negocio.



Además, Carlos Juárez, también integrante de la brigada, sugirió a estas brigadistas que si en realidad buscan trabajar por los felinos, acudan a otras partes de la ciudad, pues hay alrededor de 3 zonas en las que es necesario controlar la población de gatos ferales.