Animalistas de Xalapa se apuntan para colaborar con brigada de rescate

Con la puesta en marcha de una Brigada y Línea de Rescate Animal en Xalapa, animalistas pidieron que sean tomados en cuenta para agilizar los procesos de atención a los casos de maltrato, abandono y tortura de mascotas en la Capital.



En entrevista, Carlos Juárez, del Grupo Gatitos Panteón 5 de Febrero, manifestó que rescatar un animal no es fácil y por eso es importante que quienes integren este componente dentro del Ayuntamiento, se capaciten.



“Los integrantes de esta nueva brigada tendrán que capacitarse en el manejo y control de este tipo de situaciones. Entonces sí es bueno que invitaran a las organizaciones del movimiento animalista a participar en esta brigada”, manifestó en entrevista.



Juárez dijo esperar que el Cabildo permita en el Reglamento de la Brigada que haya participación de las organizaciones que defienden a los animales.



“Para dar opiniones, consejos y estar observando las actividades que va a realizar esta brigada, para que no vaya a haber algún señalamiento por parte de la ciudadanía y así nosotros como rescatistas, brigadistas y protectores de animales estar al pendiente del trabajo que van a realizar”, reiteró.



Sostuvo que su creación daría elementos a la Policía Municipal de Xalapa para poder atender los casos de maltrato animal, tomando en cuenta que los grupos como el que integra no tienen jurisdicción para aplicar las leyes.



“Lo que va a ocasionar es que la ciudadanía pueda informarse y pueda denunciar los casos de maltrato y abandono, que son muchísimos pero no conocemos la Ley. Como hay lagunas tanto en el Reglamento Municipal como la Ley Estatal de Protección al Ambiente y a los Animales, el desconocimiento existe”, lamentó el rescataste animal.



Señaló que la Unidad de Salud Animal tiene atribuciones y no se puede estar llamando para reportar situaciones que no le competen. Por eso exhortó a la ciudadanía a conocer la normatividad y así saber cuáles son las instancias adecuadas para denunciar maltrato, abandono, una mascota en celo o un animal muerto.



“Cada dependencia tiene sus atribuciones y no podemos estar tratando que una dependencia resuelva lo que no le compete. Por eso es importante que ya haya una línea aparte que ya sepamos los ciudadanos, a dónde llamar para interponer una denuncia o pedir el apoyo de esta brigada”, concluyó.