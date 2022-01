Animalistas denuncian que Casas Carpín ordenó levantar y perder perros callejeros

Lourdes Jiménez, representante de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz, denunció en conferencia de prensa los actos en los que la empresa Casas Carpín Aguayo de Aguayo y Asociados, así como de la empresa CONVIVES incurren.Mencionó que dichos ilícitos se han cometido desde el día 14 de enero, en el fraccionamiento Terranova, en Emiliano Zapata, en el que empleados de Casas Carpín han hecho levantamientos de 6 perros callejeros."Estamos realmente indignados y realmente consternados con lo que se está viviendo desde el día 1 de este evento"(...) Estos animales han estado siendo atendidos, son animales en situación de calle, sabemos que los animales en situación de calle ya vienen de un maltrato y por eso la ley los está protegiendo", expresó.Declaró que el alcalde de Emiliano Zapato les ha ofrecido el apoyo y el ayuntamiento en conjunto con el colectivo, se han dado a la tarea de buscar a los canes, lo cual ha resultado en encontrar a dos de los seis extraviados (Loba y Rutila) en comunidades alejadas, sin embargo, la empresa no ha respondido llamadas no ha dado aclaraciones."El día de hoy las autoridades del ayuntamiento fueron a buscarlos y encontraron dos, pero lo más interesante del caso es que encontraron un tercero y ese tercero se había perdido hace casi un año, es decir, esto ya es una actividad que es reincidente, que es un modus operandi de esta empresa: agarrar a los animales e irlos a dejar donde muy probablemente no sobrevivan", expuso.Por su parte, Edgar Juárez, vecino del fraccionamiento y cuidador de los perros, dijo que ya se había iniciado el proceso de esterilización en colaboración con el grupo de fase de ayuda a los perritos de la Central de Abastos.Además, expresó que los canes se encontraron en Chavarrillo lo cual para él no tiene ningún sentido pues es un lugar retirado y los perros estaban bien cuidados."Desde el fraccionamiento hasta Chavarrillo si es un camino bastante largo para que los perros puedan caminar y sería algo tonto pensar que los perros estando en un lugar donde tienen alimento y donde tienen agua y donde tienen un cuidado de personas que los quieren como nosotros y otros vecinos, buscaran el cobijo de otra comunidad", manifestó.Hasta el momento mencionaron que ya se encuentra una demanda penal en contra de Héctor Reyes, quien es empleado de Casas Carpín y quien dio la orden de hacer estos levantamientos, excusado en que se hizo una encuesta entre los vecinos para tomar esta decisión.