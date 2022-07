Animalistas proponen cambiar suelta de toros de la Xiqueñada por eventos culturales

En la víspera de celebrarse la “Xiqueñada” luego de estar suspendida dos años a causa de la pandemia de Coronavirus, integrantes de agrupaciones animalistas piden a las autoridades municipales de Xico que se cancele la suelta de toros, pues está por demás tener espectáculos violentos que generan más violencia.Lorena Ibargüengoitia, vocera del Movimiento Consciencia, dijo que las fiestas patronales de Xico deben respetarse y continuar celebrándose y lo único que se debe cancelar es la suelta de toros y sustituirla por eventos culturales.Por su parte, Maricarmen García Elías, abogada especializada en legislación animalista y de la infancia, aseveró que la autoridad municipal de Xico debe respetar las disposiciones que establece la Ley de Protección Animal, que prohíbe todo tipo de espectáculo taurino.La vocera del movimiento animalista dijo que durante muchos años y a diversas administraciones municipales de Xico se les han ofrecido ideas para que cambien la suelta de toros por espectáculos culturales o incluso realizar la suelta con botargas en vez de toros, como se ha hecho con éxito en Europa.Sin embargo, lamentó que sus propuestas no han sido tomadas en cuenta.Expuso que el municipio de Xico es un Pueblo Mágico visitado por miles de turistas durante todo el año, no sólo para las fiestas en honor a Santa María Magdalena en donde se hace la suela de toros.“Los turistas no van por ver la suelta de toros, van a disfrutar de la rica gastronomía, visitan las iglesias, la cascada, las comunidades, es decir, no son los espectáculos taurinos el atractivo del pueblo como quieren hacer creer los empresarios a la población y a las autoridades, es un pueblo que todo el año tiene derrama económica por el arribo de visitantes”.En ese sentido, la abogada animalista Maricarmen García Elías expuso que Veracruz cuenta con Leyes vanguardistas de protección animal, siendo una de las mejores agendas animalistas que existen en el país y que de aplicarse colocarían al Estado al nivel de muchas ciudades europeas.“Es algo que está prohibido por la Ley que es clara y no se puede negociar, sino aplicar, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo en 2018 en sentido positivo para prohibir las peleas de animales dijo claramente en su dictum que no se pueden anteponer los intereses económicos o laborales de estas actividades consideradas ilícitas al bienestar y la seguridad social ni a los derechos de los animales”.Indicó que las leyes que existen obedecen a un reclamo ciudadano, a innumerables horas de trabajo de académicos, activistas, veterinarios y servidores públicos, que se esforzaron y dedicaron tiempo en diseñarlas para disminuir los índices de violencia.