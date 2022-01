Animalistas reprochan que Alcaldía obligue a mujeres a desalojar perros rescatados

Agrupaciones protectoras de animales se manifestaron en contra del abuso de autoridad y la violencia en razón de género que ha emprendido el Ayuntamiento de Orizaba que preside Juan Manuel Diez Franco, en contra de mujeres protectoras de la fauna.Maricarmen García Elías, abogada especialista en legislación animalista y de infancia a nivel nacional, quien tomó el caso de las dos mujeres rescatistas, expuso que la actual autoridad municipal está actuando en obediencia a grupos de particulares y no del interés colectivo.Explicó que el problema se desató cuando las dos mujeres dedicadas al rescate de animales en situación de abandono recibieron una notificación del Ayuntamiento que les da un plazo de 15 días para desalojar el albergue que tienen y dar en adopción a los animales que atienden, o en su caso, que limiten el número de animales atendidos.La autoridad municipal argumentó que se actuó en acato a una protesta generalizada de los vecinos que están inconformes por la permanencia de los animales, sin embargo, la abogada aseguró que sólo está inconforme la familia que colinda con el albergue.Ante esa situación, expuso que se analiza la posibilidad de interponer un amparo.Aseveró que en ninguna ley se estipula que ayudar a un animal necesitado sea un delito o merezca una sanción administrativa mucho menos que sólo se pueden tener cinco perros como les fue advertido a las activistas por parte de las autoridades.“No estamos en la época de Antonio López de Santa Anna o del dictador Porfirio Díaz. Conocemos el trabajo de las mujeres rescatistas en favor de los animales y están en su propiedad haciendo el trabajo que las autoridades no realizan por omisión o simplemente porque no tienen interés en el tema”.Asimismo, expuso que de forma cobarde el Ayuntamiento de Orizaba ha difundido que se llegó a un acuerdo con las dos mujeres pero en la realidad fueron a amenazar a dos mujeres obligándolas a firmar un documento redactado mañosamente por ellos mismos.Expuso que en el país 70 por ciento de los perros se encuentra en situación de calle, por ello es importante la tarea de rescatistas independientes y asociaciones civiles en la disminución de este índice de abandono, ya que gracias a estas personas se evita una zoonosis.“Apelamos a la civilidad del Alcalde y de los funcionarios para que apoyen el trabajo de los rescatistas bajo la misma perspectiva de las leyes estatales en materia de protección animal que promueven un trato ético a los animales, es fundamental que los servidores públicos en todos los niveles lo entiendan así pues es crítico que hayan actuado en una forma por demás represora”.