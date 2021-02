Anomalías halladas por ASF en 2019 ya se solventaron, afirma alcalde de Coatza

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, afirmó que las observaciones hechas a su gobierno durante el ejercicio 2019 por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya fueron solventadas.



La ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 568 mil 600 pesos, relacionados con el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, también conocido como FORTASEG.



Asimismo, que no contaba con la acreditación de la suscripción del convenio interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la adquisición de armamento.



"Esos son temas administrativos, en su momento se hizo un reporte de unos bienes, quizá en su momento no llegaron a tiempo y lo que hay que ver es el tema administrativo y el responsable del enlace del programa ya envió la respuesta para solventar porque si no se ocupa en los tiempos hay que devolverlo", externó.



En cuanto al armamento explicó que la autorización ya la tienen y las revisiones son actividades periódicas hechas por parte de SEDENA quienes inspeccionan las armas, controles y cuidados de estas.



Dijo que estas actividades se hacen precisamente en las instalaciones de la Policía Municipal.



"Ya tenemos la autorización por parte de SEDENA, hicimos todo el protocolo que se debe hacer con la certificación de las armas con un permiso único en el estado, son renovaciones cada año y ya procedimos al protocolo, son armas nuestras y prestadas por parte del Estado", dijo.