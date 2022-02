Ansiedad por la Consulta y Justicia en la 4T

No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas

(Chomsky).

JUSTICIA

debe provenir de la sociedad misma

Conforme se aproxima la fecha de la consulta de revocación de mandato (10 de abril) las acciones contra la 4T se multiplican y radicalizan. Combinando medias verdades con mentiras completas los conservadores pretenden convertir lo inverosímil en creíble.Por ejemplo, ¿cómo creerles cuando dicen importarles la honestidad y el bienestar de la gente si jamás condenaron a Peña Nieto sus latrocinios? ¿O cómo no ver su contradicción cuando se autonombran defensores de la democracia, la libertad y lamientras, en los hechos siempre han defendido el esclavismo, la INJUSTICIA y la impunidad para robar? A pesar de ser evidente esta engañifa, su discurso va calando, principalmente en esa clase media aburguesada dominada por la avaricia, que defiende el dominio del orden económico sobre el político.A ellos les tiene sin cuidado la consulta en sí. Les sigue yendo bien con AMLO, además saben que es casi imposible alcanzar 37 millones de peticiones para revocarle el mandato. Por eso no la solicitaron. Sin embargo tienen claro que la consulta es una batalla por la legitimación del poder y siendo uno de ellos (económico) les es ineludible participar en la rebatinga de conciencias con miras a la sucesión presidencial. Señales como la pudrición de MORENA y la inclusión en el gabinete y gubernaturas de miembros de la mafia salinista-neoliberal que OPERAN desde adentro, lo prueban. Su primer triunfo trascendental ya ocurrió en el 2021 al recuperar la mayoría en el Congreso permitiéndoles impedir la profundización de las reformas negociadas (educativa, laboral, etcétera) y consiguiendo detener las pendientes (política-electoral, judicial, hacendaria, energética). MORENA continuará dividida en dos partes irreconciliables: una buscando separar el poder económico del político y la otra por consolidar esa unión lucrativa.Ningún “machuchón” inconforme con la 4T, trocará voluntariamente sus privilegios por abrazos. Cegados por su patológica codicia combatirán las nuevas reglas con todos los medios posibles, incluyendo la violencia, llegado el caso. Teniendo como aliados el Poder Judicial, INE y TEPJF y financiamiento del norte conspiran, despreciando el sentido común del mexicano. Por lo pronto, como el mismo Presidente lo reconoció, las presiones del poder económico por detener los cambios son inmensas. Y seguramente aumentarán ahora que el Secretario de Relaciones Exteriores adelantó NO apoyar una intervención militar de occidente en Ucrania, no importa que haya reculado después vergonzosamente (por órdenes de los gringos) condenando a Rusia por lo de Ucrania.Con la guerra sucia, financiada externamente, los conservadores intentan posicionarse en el inconsciente colectivo como los buenos de la película. Cada batalla será aprovechada para incrementar el rechazo irracional a la 4T. Por esa razón, nadie debería permitir le impongan posturas ajenas a su SENTIDO COMÚN el 10 de abril. Cada cual debe construir su decisión desde la intuición, la lógica y la razón. ¿Cómo? Simplemente preguntándose, por ejemplo, si los poderosos realmente desean la revocación por los mismo motivos que los ciudadanos.Excluya la ANSIEDAD por el resultado, tenga en cuenta que únicamente se instalarán el 30 por ciento de casillas. Es poco probable que asista el 40 por ciento de electores para hacer vinculatorio el resultado. Salinas y AMLO lo saben, por esa razón, su disputa está centrada en LEGITIMAR sus respectivos proyectos de nación. Debe esperarse entonces que el padre de la desigualdad prosiga cooptando y adiestrando mercenarios, tal como lo hace David Monreal inaugurando en Yucatán talleres que serán el “” acompañado por los senadores del PRD y PRI,, respectivamente.Pocos dudan que la Justicia tiene precio en los estados poco democráticos: con frecuencia se vende para garantizar IMPUNIDAD a quien la compre. Es un déficit en la 4T, utilizado por los opositores paralos errores del Presidente y sus aliados. Cínicamente le exigen lo que nunca fueron capaces de dar: JUSTICIA. Inventan una narrativa que influya en los sectores sociales, ignorantes de que la JUSTICIA NO puede imponerse por decreto. Como dijera Michael Foucault (Microfísica del poder) “la; porque cuando “. Tal vez por esoUna Teoría de la Justicia) la consideró como la virtud más importante de una sociedadEl hecho de que el Estado se encargue de laen occidente proviene del siguiente mito egipcio:personificó la JUSTICIA en la Diosa Maat. Esta deidad representa el orden, la VERDAD y la estabilidad necesarias en el mundo y el cosmos. (Gran Diccionario de Mitología Egipcia; Elisa Castel). Su papel esel alma en la “Sala de las Dos Verdades” utilizando la pluma que porta en la cabeza. Horus, Dios del submundo relacionado con el orden político, conducía al muerto en presencia de Osiris, quien presidía el juicio. El fallecido declaraba NO haber cometido actos reprobables graves (“Confesión Negativa”). Anubis, (fiel de la balanza) vigilaba que Maat pesara debidamente el corazón: en un platillo de la balanza colocaba su pluma, en el otro depositaba la víscera cardiaca. Si el equilibrio se mantenía, significaba que el difunto no había causado ningún mal en la tierra: había sido JUSTO; por lo tanto, merecía la inmortalidad. De lo contrario, el muerto era devorado por la diosa Ammyt y perecía definitivamente.De la Justicia,(Vida de los filósofos más ilustres) escribió: “es la virtud del alma que distribuye las cosas según el mérito de cada uno y es un excelente viático para la vejez". La incluye en las 4 “virtudes primeras”: Prudencia, Templanza, Fortaleza y Justicia.La JUSTICIA (virtud, equilibrio y orden) así concebida nunca es practicada por los abusivos pues no temen ser injustos ni ser juzgados después de la muerte. Por esa razón el encargado de juzgar a los vivos era el Faraón quién mantenía a raya las fuerzas del mal. En nuestro caso, corresponde al Presidente, ponerle el cascabel al gato convocando al pueblo a organizarse fuera de los partidos políticos, pues como dice Noam Chomsky: