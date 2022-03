ANTAC busca dialogar sobre Carta Porte, militarización en carreteras y Ley de Movilidad

Representantes de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC) señalaron que son tres puntos los que se quiere llevar a la mesa con las autoridades federales: lo de la Carta Porte, la militarización en carreteras y la llamada Ley de Movilidad.El presidente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, el enlace carretero de la institución, Byron Román Caballero; Gerardo Duran, delegado, y Omar Contreras, coordinador nacional, indicaron que están en contra de la Carta Porte porque va en detrimento de la economía del hombre-camión, por lo que la propuesta que llevaron a la titular del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, es para que se aplique la Carta Porte únicamente en las exportaciones e importaciones.Agregaron que de momento se logró que su puesta en marcha se aplace para finales de septiembre de este año, además de que la titular del SAT emitió un documento a todos los gobernadores y presidentes municipales para pedirles que sus elementos de vialidad estatales y municipales no se metan con el transporte de carga, ya que en primer lugar no tienen facultad para tratar ese tema, tampoco para ver lo dela licencia federal, pues eso corresponde a Transporte Público Federal.Sobre la militarización de las carreteras, comentaron que se admira a los militares y se reconoce su labor, pero no tienen por qué actuar como policías.Respecto a la Ley de Movilidad, señalaron que presenta algunas cosas buenas, pero hay complicaciones para ponerla en vigor en todo el país como está planteada.Mencionaron que, aunque actualmente están en mesas de negociaciones con el SAT, pero se espera se integren la Segob, SSP, Economía y SHCP para tocar todos esos puntos.