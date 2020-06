Ante abandono de Gobierno, comercios de Xalapa no tienen cómo protegerse de vándalos

Empresarios en Xalapa carecen de los recursos y la capacidad para adaptar estrategias de reacción ante actos vandálicos y saqueos, tal como el ocurrido el pasado lunes 8 en el Centro de la Capital En esa fecha, cerca de 50 encapuchados destruyeron establecimientos, templos de culto y edificios de Gobierno sin que intervinieran policías.Ante las marchas con violencia en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la creación de “grupos de paz” independientes del Gobierno."Hay que buscar una forma. También que no les dé motivo para acusar al Gobierno de represor, porque nosotros no somos represores, porque provocan, provocan y provocan, porque lo que quieren es que haya encontronazo. Pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, sin armamento (...) muchos policías caen en la provocación y golpean y eso también está mal y se debe de castigar", dijo el Presidente.Al respecto, cámaras empresariales en Xalapa explicaron que carecen de capacidad para costear su propia seguridad o de reforzar la protección de sus negocios.Además, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Bernardo Martínez Ríos, enfatizó que con dicha opción los empresarios asumirían la tarea del Estado de dar seguridad."No podemos, ni como empresarios ni como sociedad, estarnos metiendo a tareas del Estado", dijo.Recordó que el Estado cuenta con la capacidad, los medios y las estrategias para apoyar a todos los ciudadanos y evitar actos vandálicos."Nos deja a nosotros el mensaje que en muchas cosas tenemos nosotros que asumir algo que le tocaría al Estado en su conjunto que es ofrecer la seguridad a sus ciudadanos", dijo.Observó que esto implicaría a los comerciantes más gastos para capacitar a la ciudadanía e incluso, reforzar sus instalaciones."Estamos en una situación difícil donde no todos tienen la capacidad de pagar seguridad y la seguridad privada no tiene esa capacidad de reacción porque ante un contingente de personas", dijo.Explicó que otros socios de la CANACO eligen instalar barreras o cortinas en sus establecimientos."La lección que nos deja hoy es de protegernos porque a veces la reacción es lenta y se debe proteger el patrimonio privado".A lo anterior, se pierde la confianza del inversionista en apostar en el Centro de la ciudad, aunque este escenario de incertidumbre prevalece desde antes sumado a la propia inseguridad.Por su parte, el vicepresidente de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González, enfatizó que por ahora la prevención de COVID-19 es prioridad para las empresas.Esto, dado que los negocios ingresarán a una “nueva normalidad” en la que será indispensable contar con equipos e insumos de desinfección."Es invertir en desinfección, cubrebocas, gel antibacterial y otros métodos bajo la normatividad de la Secretaría de Salud y la del Trabajo", dijo.Observó que las empresas volverán a la actividad sin recursos y sin ventas, e implica un esfuerzo adicional para cubrir un derecho Constitucional como el tema de la seguridad.En tanto, el presidente del Semillero Empresarial para el Desarollo de México, Carlos Abreu Domínguez, recalcó que ante la falta de acción de la Polícia, los negocios deberán invertir en su propia protección.Esto incluye desde enrejados, cortinas metálicas, mallas, portones e incluso contratar un plan de seguro de cobertura amplia."Es muy lamentable esto porque no todos los negocios tienen la capacidad de comprar una cobertura de seguros por gastos de robos y estamos volviendo a un tema de un país primitivo".Abreu Domínguez enfatizó que se debe respetar la libertad de expresión, sin que esto afecte a los derechos de terceros como ocurrió el pasado lunes 8 de junio.Y recordó que en otras manifestaciones, entre estas la del 8 de marzo, no existió reporte de saqueos ni destrozos masivos a los comercios."No nos va a llevar nada bueno si se siguen permitiendo en estas conductas y vamos a tener que entrar al plan de enrejados metálicos, o blindar tu negocio con láminas de madera o poner una cobertura de servicio de gastos y asegurar tus instalaciones y tu mercancía".