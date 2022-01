Ante abusos, pobladores de Magdalena les temen a policías estatales: Alcalde

El alcalde Magdalena, Aarón Mixteco Coyohua, indicó que, debido al actuar irregular de la Policía Estatal, la población de la región serrana tiene temor cuando los ve.Indicó que lamentablemente han tenido algunos incidentes con los elementos de la SSP, pues sin reportar su ingreso o salida se meten al municipio y han sabido que detienen a pobladores porque presuntamente los ven en actitud sospechosa.Comentó que eso ya les ocurrió incluso con un colaborador, quien se dirigía en moto y de repente ya no supieron nada de él, lo que les hizo temer lo peor.Posteriormente se enteraron que se encontraba en la base de la SSP en Mendoza en calidad de detenido porque al parecer un número de su documentación estaba mal.Agregó que además de que fue detenido injustamente y que se preocuparon por él, todavía tuvieron que pagar una multa para que fuera dejado en libertad.Mencionó que no es la única ocasión en que conocen ha ocurrido eso ni tampoco es el único municipio en donde se ha dado esa situación, pues en Rafael Delgado también pasó lo mismo con unos familiares del alcalde.Indicó que el actuar de los elementos de esa corporación, en vez de ayudar, perjudica, pues la gente siente temor al verlos y no sabe si se los vayan a llevar.Señaló que este tema fue mencionado al coordinador de la mesa de seguridad que se realizó este viernes en el municipio de Rafael Delgado, y se retomará en la próxima reunión que se tenga.