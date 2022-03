Ante alto costo, comerciantes del mercado Revolución, en Córdoba, dejan de vender limón

Comerciantes del mercado Revolución han dejado de vender limón ante el alto costo que tiene, pues una reja de 20 kilos cuesta hasta 1,200 pesos.Esto ha generado a su vez que se eleven los robos en los cultivos y empacadoras en los municipios productores como Cuitláhuac y Yanga, señaló Uriel Hernández, comerciante de frutas y verduras quien explicó que acuden constantemente a las empacadoras en busca de limón bueno, bonito y barato pero hasta hoy no lo hay.El limón persa es el que se produce en la zona centro cuyos productores están obteniendo buenas ganancias por su producto pero con riesgo por los robos constantes que registran.Ante esta situación, Uriel Hernández explicó que por ahora los locatarios optaron por no vender el cítrico, ya que por ser tan elevado el costo la gente no paga lo que vale, pues un kilo lo expenden hasta en 80 pesos.Esta situación se está presentando desde el mes de diciembre y no hay para cuando baje el precio."Al estar muy caro nadie lo compra, se echa a perder, nadie quiera pagar 80 pesos por un kilo", dijo finalmente.