Ante alza de precio de insumos básicos, salario mínimo se ha pulverizado

El pollo, tortillas, pan, limón, y combustibles como gas LP, gasolinas y diésel registran un alza de hasta un 15 por ciento en su precio en el último mes.



El salario mínimo se ha pulverizado con todos esos incrementos, reconoció el líder de la CTM en Córdoba, Jaime Anaya Romero.



Solo el pollo subió al menos 15 pesos el kilo, el limón está en 25 pesos también el kilo, la tortilla en algunos lugares ya vale 15 pesos, el tanque de gas de 30 kilos rebasó los 700 pesos el cilindro.



De acuerdo al colegio de economistas, el panorama económico en este 2021 no es nada alentador y recomiendan no endeudarse con créditos de financiamiento, préstamos en bancos o cualquiera institución bancaria pues la solvencia económica será crítica en los próximos meses.



En este sentido Anaya Romero también coincidió con los economistas tras indicar que viene una temporada crítica pues las familias no tienen solvencia económica aun cuando trabajan hasta cuatro integrantes pues todo está "por las nubes".



El llamado de la CTM es al Gobierno Federal para que analicé apoyar a las empresas que generan empleos formales de lo contrario muchos se irán a la quiebra y con ello se incrementarán los empleos informales y que no pagan impuestos, ni prestaciones sociales a sus trabajadores.