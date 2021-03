Ante amenazas, precandidato de MORENA en Atzacan pide protección al Gobierno

José Luis Arcos González, precandidato a la alcaldía de Atzalan por MORENA, dijo que debido a las amenazas de muerte que ha recibido hacia su familia, optó por resguardarlas en un lugar seguro, fuera de su conocido domicilio.



Esto lo dio a conocer a través de un video que difundió en redes sociales, en el declaró que las intimidaciones aumentaron.



Incluso mencionó que recientemente se vio involucrado en una persecución donde asegura se trata del grupo opositor.



En el mismo video señaló, de forma directa, saber quiénes son y que intentan "bajarlo" de la contienda para conservar intereses de un pequeño grupo.



“Sé que el que está detrás de todo esto es la gente que hizo el fraude de la caja El Azotal, que están preocupados porque saben que no me dejo influenciar por los intereses personales (…) sé que también el ex alcalde que tiene un hotel en Atzalan está detrás de esto y que también está infiltrando gente en nuestro partido (…).



“No es que no tengamos miedo pero el valor es la presencia del miedo más la actitud de hacer las cosas y yo no me voy a bajar, aunque me lo hayan pedido, la verdad tuve que sacar a mi familia del rancho en el que vivimos y no se me hace justo”, apuntó.



Ante lo sucedido en esta parte serrana, el aspirante a la alcaldía pidió la intervención del Estado y la Federación, con el fin de garantizar su protección y la de su familia.