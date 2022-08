Luego de que se anunció que se les abrirá un proceso de expulsión, diputados del PAN salieron a justificar su voto a favor de la llamada “Ley Nahle”, la cual permite a políticos no nacidos en Veracruz ser candidatos a la gubernatura.Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el diputado Hugo González Saavedra, hablando por el legislador Othón Hernández, quien no pudo llegar al evento, ofrecieron una rueda de prensa para argumentar que dicha Ley funciona en otras entidades y beneficia a militantes del partido.Ante la posibilidad de ser excluidos de su grupo legislativo, los panistas anunciaron que irán tribunales y no confirmaron ni descartaron conformar una “minibancada”.