Ante ataques de AMLO, órgano de transparencia de Veracruz defiende al INAI

Si bien el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) no "combate" directamente la corrupción, si contribuye a prevenirla, defendió la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "organismos alcahuetes" y "tapaderas" a los órganos autonómos, entre estos, el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a los cuales acusó de “ servir de cortinas de humo para que cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”.Al respecto, Naldy Rodríguez enfatizó que el INAI no combate directamente la corrupción pero la transparencia por sí sola combate la deshonestidad en el servicio público.“El INAI garantiza derechos fundamentales y nos permiten acceder a otros derechos, reconocido en la Constitución pero también en tratados internacionales”, dijo.Refirió que el ente nacional no sólo atiende quejas por la falta de respuesta a una solicitud de información, sino desarrolla un trabajo de capacitación y socialización, además de la verificación de los portales de cada institución y que ésta cumpla con la información pública mínima que exige la ley.Además, el INAI vela por el derecho de protección de datos personales, cuya exigencia aumentó en los últimos años y vive un momento crucial en los tiempos de pandemia por COVID-19."En el caso del IVAI, como usuaria de este derecho y académica, había advertido desde tiempo atrás de diversas irregularidades que se están subsanando con el nuevo Pleno".Indicó que los nuevos comisionados del IVAI subsanan las fallas del anterior Pleno, entre estos, los gastos excesivos en viáticos a toda la República y la falta de atención y resolución de recursos de revisión."Pasaba un año y no se resolvían, ahorita estamos atendiéndolos como marca la ley, en un plazo no mayor a 40 días hábiles".Rodríguez Lagunes enfatizó en esperar a la propuesta del Presidente en materia de Transparencia para revisarla y analizar a detalle el planteamiento y no adelantar juicios; aunque en todo caso, el INAI nació de la sociedad, no del funcionariado, tras una larga lucha.Refirió que el debate iniciado por el Presidente debe trascender el tema de los recursos, dado que el del órgano garante de Veracruz es de los que tiene de menores recursos públicos, sólo después de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas."Y lo que sí debe hacer es fortalecer y mejorar el trabajo en órganos garantes de transparencia. Y lo estamos haciendo. ¿Qué hay mejores que hacer? Por supuesto, como en otras instituciones públicas" finalizó.