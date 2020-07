Ante aumento de casos, bomberos de Coatepec usarán equipo de seguridad anti COVID-19

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que ante el incremento de casos de COVID-19 en Coatepec, los elementos de la corporación agregarán un uniforme de nivel hospitalario a su equipo de seguridad protocolario, para acudir a cualquier llamado de emergencia de la población.



Y es que dijo que, pese a que esta agrupación no hará traslados de pacientes con coronavirus, no descartó encontrarse con algún caso durante los llamados que hace la ciudadanía.



“En vista de que han aumentado los casos oficialmente en Coatepec, en este momento hablando con los muchachos hemos tomado esa parte de tomar más medidas para el equipo que tenemos para protegerlos, aparte del uniforme traeremos equipos especiales, aun cuando no sea un llamado de COVID. Será un uniforme tipo de enfermería y así evitamos que nuestra ropa sea contaminada, un uniforme nivel hospital”, detalló.



Asimismo, hizo un llamado a los coatepecanos a no alarmarse en caso de observar una atención a una emergencia, pues los elementos portarán uniformes azules o blancos.



“No deben de alarmarse, no piensen que todo es COVID, es sólo para protección de los muchachos”, acotó.

Además, dijo que la ambulancia que poseen no está preparada para hacer los traslados, no obstante, señaló que está a disposición de la ciudadanía y autoridades de salud en caso de que así se requiera.



“En el caso de que se llegue por un caso de estos, debe protegerse la ambulancia, porque no es para eso, no debe llevar ningún insumo más que un oxígeno, no está hecha para esto, pero está a disposición de Coatepec, está al servicio”, dijo.



Finalmente, indicó que la estación y el parque vehicular han sido desinfectados en dos ocasiones por personal de Salud Municipal del Ayuntamiento.



“El Ayuntamiento ha venido dos veces a la estación a sanitizarla, todo el inmueble y el parque vehicular, aunque cada vez que llega la ambulancia hacemos su limpieza con líquidos especiales”, finalizó.