Ante avance de COVID-19, dispondrán de Centros de Atención Médica Expandida

El Comité Técnico de Salud de Veracruz propondrá al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez que las instalaciones de los Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAMEC C-19) reciban a pacientes con síntomas moderados y leves de Coronavirus. Además, hicieron el llamado a la población a no viajar al puerto de Veracruz por el alto número de contagios en esa zona.



A decir de las autoridades sanitarias, las instalaciones CAMEC C-19 ya están disponibles y pueden operar en el momento que se necesiten.



Durante el mensaje informativo diario sobre el desarrollo de la pandemia por COVID-19 en el Estado, se explicó que esta estrategia se propone con la finalidad de atender mejor a los pacientes cuyo estado de salud es grave y que son atendidos en los hospitales COVID.



“Recordemos que estos serían destinados para operar en el momento que los hospitales lleguen a un límite de atención, sin embargo, afortunadamente no hemos llegado a ese momento porque logramos aplanar la curva y controlar la pandemia”, destacaron.



Por otra parte, recordaron que es necesario acatar las medidas preventivas de regreso a la “nueva normalidad” con la semaforización regional que cambia de color de acuerdo al riesgo de cada municipio.



Esto, porque dejaron en claro que si no se toman las medidas preventivas necesarias, los municipios que se encuentran en colores naranja, amarillo o verde podrían pasar a rojo de riesgo máximo.



En este sentido, mencionó como ejemplo a la ciudad de Veracruz, donde el hospital COVID-19 que atiende esa zona tiene una gran demanda de camas y se suma la considerable velocidad de contagios entre la población.



“Es decir, hay muchos casos y el hospital se va ocupando más; por eso es color rojo de riesgo máximo; significa que esa ciudad en particular debe reforzar las medidas sanitarias”, expuso.



En el mismo caso se encuentra Coatzacoalcos, donde el semáforo está en rojo por el alto número de contagios: “de ahí nuevamente el llamado para que no se confíen en que ya pasó el peligro; porque no es así”.



Para finalizar, las autoridades sanitarias invitaron de nueva cuenta a la población a evitar viajar al puerto de Veracruz, afirmando: “Es peligroso para su salud, puede contagiarse”, expusieron al agregar que por ello se hizo un operativo para invitar a los comercios no esenciales a que colaboren con las medidas sanitarias.