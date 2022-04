Ante brote de hepatitis infantil, exhortan a que padres estén pendientes de síntomas

Ante el brote de hepatitis que se ha registrado en 12 países, entre ellos Estados Unidos y que está afectando a población infantil, es importante que los padres de familia estén muy atentos sobre síntomas que presenten sus hijos para que sean atendidos de manera pronta por personal médico, exhortó el pediatra Alejandro Pimentel Domínguez."Estamos teniendo una presencia de un virus, que aparentemente es un adenovirus, pues es lo que se ha identificado con países en Europa pero muy cercano a nosotros porque llegó ya a Estados Unidos; es un virus que tiene menos tasa de contagio".Explicó que la hepatitis ya la conocemos en sus formas normales, sin embargo, este es un virus que se comporta de manera diferente donde tampoco hay un antiviral específico como no se tiene para los virus de la hepatitis.Recordó que éste está atacando a niños, es decir en edad pediátrica y población no vacunada y se piensa que ahora que los infantes han regresado a las aulas y tienen contacto con otros en las escuelas, pueden empezar intercambiar de un niño a otro virus y quizá se dio una mutación con la posibilidad de un daño hepático."Por eso se debe de estar al pendiente con casos que se pueden presentar, porque se pueden exportar, ya lo aprendimos con el Coronavirus, por lo cual los padres deben estar al pendiente de cualquier enfermedad de sus hijos"."Muchas serán virales y algunas pueden ser de riesgo. Esta es una enfermedad que desgasta al niño, está decaído, hay cansancio importante, se ponen amarillos, más amarilla la orina y oscura, se presenta fiebre y puede haber diarrea aunque no es obligado. Se convierte ya en la actualidad en una enfermedad postepidémica pero producto de un virus diferente, que aprovechó un nicho ecológico, es decir un espacio".Aunque explicó que esta hepatitis es diferente, no tiene que ver con las tradicionales y no hay vacuna para este virus, además apenas están identificando cuáles son sus características, sí hay casos de mortalidad."Pero también depende de diagnosticarla a tiempo, porque con la hepatitis se da soporte y se hospitaliza para que el cuerpo se pueda defender propiamente y salir adelante".