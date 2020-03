Ante caída de precios del petróleo, llaman empresarios a unidad con Gobierno

Tras la caída del precio internacional del petróleo de alrededor de un 30 por ciento, el sector empresarial en Veracruz hace un llamado de unidad y a la concordia entre las autoridades y empresariado para trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento del país.



El vicepresidente de la COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló que ante el panorama general de la macroeconomía, las decisiones en las políticas públicas por parte del Gobierno Federal deben centrarse en generar confianza para que haya inversión de la iniciativa privada.



"Es importante cerrar filas, no solamente en el discurso y en las decisiones de políticas públicas. (Hay) que fortalecer esta confianza que necesitamos en el país nacional y extranjera ante las grandes oportunidades. Hay que seguir con equilibrio en las finanzas. Si no hay inversión, no habrá crecimiento y si no hay confianza, no se va dar la inversión", dijo.



Sierra Álvarez señaló que las decisiones que se han tomado hasta ahora por parte del Gobierno Federal no han generado la confianza suficiente; prueba de ello es la cancelación del aeropuerto de Texcoco.



Lo sucedido con la caída del precio del petróleo es un impacto importante.



"Arrasaron prácticamente con todo, con las bolsas, con el tipo de cambio. Creo que es importante ahora. Creo que es una oportunidad para concentrarnos como país en las grandes oportunidades que tenemos, porque si tenemos un entorno interno del año pasado del cero crecimiento y esto es lo que nos corresponde en el tema de crecimiento", dijo.



El vicepresidente de la COPARMEX señaló que a pesar del contexto global, hay caminos que se pueden seguir para fortalecer la economía del país y se debe hacer enfocándose en el Tratado de Libre Comercio 2.0.