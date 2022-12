Ante complicado inicio de año, es mejor ser austeros: Economista

Ante la inflación y el incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México, el cierre del año en materia económica no es nada alentador y el inicio del 2023 será complicado, previó el delegado del Colegio de Economistas para la zona centro de Veracruz, Jesús Adán Castillo Durán.El exhorto a la población es evitar lo más que puedan el uso de tarjetas de crédito y adquirir lo necesario, no endeudarse, satisfacer sus necesidades y ser cuidadosos con su dinero."Hay que ser cuidadosos en la manera en que invertimos nuestros ingresos, solo adquirir lo que sea necesario, no se trata incluso de posponer cuestiones sino de hacer inversiones inteligentes; y si hacemos eso y no somos tan desperdiciados con aquello que consumimos, podemos sortear de buena manera el inicio de año que viene que normalmente siempre a raíz del consumo que se hace de fin de año, siempre hay una cuesta de enero", dijo.Para el especialista en economía la inflación afecta a todos y se ve en el incremento de los productos de la canasta básica así como otros servicios, a esto se suma la llamada cuesta de enero por eso es necesario gastar lo menos posible.