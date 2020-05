Ante confinamiento, mujeres se sienten presionadas y atiborradas de tareas

La Directora del Instituto de la Mujer en Coatepec, Guadalupe López Leano, indicó que durante esta cuarentena se ha brindado atención psicológica a mujeres por sentirse “presionadas y atiborradas” de tareas, entre ellas el atender las labores escolares de los hijos.



“Efectivamente se sienten presionadas y atiborradas porque tienen que apoyar a los niños. No es fácil pues tienen que apoyar en estos momentos, porque no estamos al día y ha estallado la presión por el encierro, los niños no pueden salir y sí han acudido a pedir ayuda psicológica”, detalló.



Destacó que esta área continúa trabajando con guardias permanentes y en este sentido refirió que se siguen presentando casos de violencia en contra de las mujeres durante este encierro, aunque no precisó la cifra, señaló que éstas están llamando o acudiendo al instituto para pedir ayuda y se les ha dado acompañamiento jurídico.



Reiteró que la violencia principalmente psicológica, se está presentando por el encierro y como consecuencia de la falta de recursos en las familias.



“Se mantiene, el problema es que ha estallado por la cuestión del encierro, la falta de recursos, pero el hecho de que estemos aislados o resguardados, no ha hecho que las mujeres no acudan a pedir ayuda, lo están haciendo, a lo mejor no todas, pero siguen tomando en cuenta el no quedarse calladas, que hay quien las puede ayudar, nos llaman, se ha apoyado para ir a interponer denuncias a la Fiscalía, se ha apoyado para la atención psicológica presencial o vía telefónica”, abundó.