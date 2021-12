Ante Congreso, Cuitláhuac se lanza contra Fidel, Duarte y Yunes

Ante diputados del Congreso del Estado, al comparecer por la Glosa de su Tercer Informe, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se lanzó contra sus antecesores, recriminando “toda la robadera” cometida en los sexenios anteriores, acusando que incluso pactaron con el crimen.En su discurso inicial, el mandatario se refirió específicamente a los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y más duramente contra su antecesor directo, Miguel Ángel Yunes Linares.Aseveró que, a la mitad de su administración, continúan “limpiando la casa de tantas ladronerías pasadas”.“No fue nuestra elección dirigir esfuerzos mayúsculos para resarcir tanto daño de toda “la robadera” que padecimos en los sexenios anteriores y el mal logrado bieno pasado”.García Jiménez aseveró que, quitando privilegios mal habidos, se atendió la urgente tarea de sanear las finanzas del estado para resarcir “tanto daño provocado en la época neoliberal”.En la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones, al abundar sobre el tema financiero, acusó que quienes lo antecedieron fueron corruptos.“Hoy quedan incluso algunos desmemoriados que en su momento no solo callaron, si no que aplaudieron el vertiginoso endeudamiento bancario en que nos arrastraban a todo el pueblo veracruzano, por lo que me fue ineludible traerlo a colación aquí.“Solo por refrescar uno de aquellos eventos: en la ominosa bursatilización ejecutada en el sexenio de Fidel Herrera cuando Javier Duarte era su secretario de Finanzas, hubo quien desde una cómoda curul enmudeció ante semejante robo disfrazado al erario”, acusó.Además, señaló que no se sentiría satisfecho si no hubiera mejoras en otros aspectos sensibles para la población, como disminuir la pobreza extrema e incrementar la seguridad.En este rubro, criticó los resultados de Yunes Linares, quien dijo que abatiría a la delincuencia en 6 meses, lanzándose también contra el periodo de Jorge Winckler en la Fiscalía General del Estado.“Esto a pesar de que mis antecesores hayan pactado con tantos delincuentes: tanto de cuello blanco como de los grupos delictivos. ¿Cómo explicar que quien decía resolver la inseguridad en 6 meses nos dejó una policía con solo 2 mil 918 elementos operativos en 2018?“¿Qué cara deben tener quienes defendieron a un Fiscal que escondió carpetas de investigación, negoció la justicia con delincuentes, protegió a quien siendo secretario de Gobierno golpeó a su esposa?”, planteó el mandatarioRespecto a Winckler Ortiz acusó que protegió a delincuentes y feminicidas encubiertos. Incluso finalizó su se mensaje recordando el caso de las presuntas agresiones encubiertas de Franco Castán, secretario de Gobierno de Yunes Linares a su exesposa.“Por eso para finalizar, dejo una reflexión con una clara pregunta ¿quiénes son los pretendidos misóginos que señalan algunos miembros de la oposición?“¿No fueron algunos de ellos quienes conformaron parte de un gobierno que calló la agresión de una mujer desde un alto cargo durante el Yunismo?”, cuestionó el Ejecutivo.En cuanto a los resultados de su administración, en materia Financiera dijo que las afectaciones a participaciones federales se redujeron en un 6 por ciento y el interés disminuyó en un 37.6 por ciento.“Y tan solo el saldo de la deuda bancaria disminuyó en mil 900 millones de pesos. A la fecha se han liquidado 9 mil 934 millones de los adeudos heredados al SAT”.Destacó el pago de la deuda de la Universidad Veracruzana (UV) por más de 3 mil 325 millones de pesos y cumplir los compromisos con los pensionados a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) incrementando la reserva técnica en un 41.3 por ciento.En materia de seguridad, mencionó que existe una transformación, contando con 6 mil 218 elementos de la policía estatal, duplicando el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que recibió.“Y contamos con la coordinación diaria de más de 10 mil elementos adicionales de las fuerzas federales a través de las mesas de construcción de la paz. Así mismo, incrementamos el salario de los policías estatales en un 27.6 por ciento desde mi llegada y hemos hecho un gran esfuerzo por dignificar el quehacer policial”.Respecto al delito de secuestro destacó que disminuido un 30.29 por ciento en 3 años y el homicidio doloso en 44 por ciento.“Nosotros estamos contra los delincuentes, otros en cambio los defienden. nosotros estamos del lado de las víctimas, otros parecen más abogados de los delincuentes buscando los mejores argumentos para liberarlos y como queriendo sustituir las decisiones que deben tomar los jueces”.“A propósito de este tema, por nuestro lado, seguiremos coordinándonos con las diferentes instancias de la justicia para que se acabe la impunidad”.Respecto al desarrollo social, en su mensaje señaló que se han disminuido carencias como por ejemplo la de servicios básicos en las viviendas pobres en un 4.3 por ciento, lo que, aunado al incremento del ingreso económico de las familias en situación precaria, permitió que 150 mil veracruzanos dejaran la extrema pobreza.