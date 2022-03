Ante constantes abusos, taxistas de la zona Centro solicitan municipalización de Tránsito

Integrantes de la Coalición de Taxistas de la Zona Centro señalaron que buscan un acercamiento con el alcalde Juan Manuel Diez Francos y su Cabildo para solicitarle la municipalización de la delegación de Tránsito, pues son constantes los abusos por parte de los elementos.Joaquín Amaro y Jairo Guarneros, representantes de agrupaciones de Río Blanco y la zona, entre otros, señalaron que el hecho de que esa oficina no esté totalmente municipalizada ha provocado "muchas molestias y pagos de los conductores muy por encima de los tabuladores oficiales emitidos por la Dirección de Tránsito del Estado".Agregaron que, aunque se han dado algunos abusos, no hay cómo interponer una queja.Recordaron que desde un inicio expusieron que el monto de las infracciones en Orizaba es muy elevado, además de acumulativo, pero la razón que se tuvo en un principio para fijar esos montos ya no se justifica ahora, por lo que también piden una adecuación conforme a la situación económica que se vive en Orizaba y la zona, así como descuentos del 75 al 25 por ciento en los pagos inmediatos.