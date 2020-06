Ante constantes apagones, Regidora de Coatzacoalcos convoca a no pagar la luz

Ante los constantes apagones en la localidad de Villa Allende, la regidora del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Keren Prot, convocó a los habitantes del lugar a no pagar el próximo recibido bimestral de energía eléctricaa la Comisión Federal de la Electricidad (CFE).



En un mensaje que compartió a través de su cuenta de Facebook, pidió a la ciudadanía unirse a este movimiento como medida de protesta por la situación que se vive de forma reiterada en el sitio.



La Edil invitó a la gente de Villa Allende no sólo a no pagar, sino también a no permitir que les corten el servicio.



“Ya no podemos seguir con esta situación, el día que llegue el recibo de luz que nadie que pague y no permitamos que nos corten la luz”, publicó en Facebook.



Destacó que esto es una medida de presión para que la Comisión Federal de Electricidad tome cartas en el asunto.



"Esto ya es insostenible; sólo así buscarán la solución a nuestra problemática. Mañana mismo (este lunes) vamos a vocear en todo Allende; no podemos seguir así", dijo.



Además, acusó que la CFE no responde los números para reportes. Cabe destacar que desde la madrugada de este lunes, los habitantes se quedaron sin luz.