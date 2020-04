Ante contingencia "todo ayuda", dice CANACO sobre apoyos de Gobierno

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, "no son malos" los créditos de 25 mil pesos previstos por el Gobierno de Veracruz para los micro, pequeños y medianos empresarios.



Explicó que en este momento de contingencia "todo ayuda", aunque dijo desconocer si uno de los socios de la CANACO iniciaron los trámites para acceder a dicho recurso.



"Me imagino que algunos de mis compañeros están tratando de aprovechar lo que se puede aprovechar; es decir, reunir los requisitos y probablemente hacer uso de estos créditos pero hasta ahorita no he tenido algún compañero que me diga que va a aplicar", dijo.



Una postura semejante expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila, quien calificó que los apoyos resultan de beneficio para sobrevivir con los gastos fijos y para pagar dos o tres sueldos como máximo.



"El salario mínimo anda por 3 mil 800 pesos mensuales más los impuestos, viene siendo como de 7 mil pesos mensuales y una empresa con el puro salario de tres trabajadores se acaba el dinero y qué pasa con la luz, la renta y todos los gastos inerentes pero no digo que no ayude, toda ayuda es bien recibida; sin embargo, pienso que sigue siendo insuficiente" dijo.