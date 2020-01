Ante coronavirus, activan protocolos de vigilancia y sanidad en los estados

Autoridades sanitarias en los estados de la República mantienen en operación los protocolos en materia de vigilancia epidemiológica ante la nueva cepa del coronavirus detectada en China.



Quintana Roo



El Gobierno de Quintana Roo anunció que si bien no existe alerta en el territorio estatal ante la nueva cepa del coronavirus detectada en China, las autoridades sanitarias de la entidad mantienen en operación los protocolos en materia de vigilancia epidemiológica.



En tanto, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que administra el Aeropuerto Internacional de Cancún, concentrador del grueso de los vuelos internacionales en México, informó que realiza sus actividades de manera normal, en apego a los planes de seguridad de la empresa, en coordinación directa con la autoridad sanitaria.



Autoridades sanitarias de Quintana Roo, receptor de turistas nacionales y extranjeros, informaron que mantienen sus protocolos de vigilancia epidemiológica en operación en unidades médicas y puntos de entrada internacional, a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria estatal.



Hasta el momento no se han detectado casos sospechosos de coronavirus y la entidad tampoco tiene vuelos directos desde China, Japón o Tailandia. Sin embargo, en Estados Unidos, principal mercado del Caribe Mexicano, se detectó ya una persona afectada.



Por separado, el Grupo ASUR indicó que su área de Sanidad Internacional está a cargo del monitoreo de pasajeros para realizar la detección temprana de algún probable caso de este virus y agregó que siguen las recomendaciones hechas por el gobierno federal.



Michoacán



La Secretaría de Salud de Michoacán informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad, a fin de identificar posibles casos de infección respiratoria asociados a Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), ante la alerta emitida por autoridades federales.

La dependencia estatal dijo que personal a su cargo permanentemente vigilará a partir de este miércoles las terminales aeroportuarias y marítimas.

Además que reforzaron los filtros sanitario y fortalecieron ya los protocolos de búsqueda intencionada de enfermedades respiratorias graves asociadas a este u otro virus en los hospitales.



La SSM hizo un llamado a la población a no caer en pánico y no compartir información que no haya sido emitida por la autoridades correspondientes y canales oficiales de comunicación.



Expuso que en caso de que una persona de cualquier edad presente fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuente con antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan provincia de Hubei, China, o haber estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de síntomas, debe acudir a su unidad de salud más cercana para ser revisado por un especialista.



Señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) cuenta con los procedimientos e insumos necesarios para confirmar la presencia del virus 2019-nCoV en las muestras biológicas de los casos sospechosos.



Chiapas



La Secretaría de Salud de Chiapas capacita a médicos, epidemiólogos y personal paramédico sobre la atención clínica del coronavirus.



Asimismo, asume y replica el aviso preventivo, mediante instructivos y recomendaciones, lanzado por Salud federal para quienes viajarán o lo han hecho recientemente a China.



José Manuel Cruz Castellanos, secretario estatal de Salud en Chiapas, puso en marcha una jornada de capacitación a epidemiólogos jurisdiccionales y hospitalarios, así como a médicos de centros de salud, de hospitales generales y básicos comunitarios.



Leticia Jarquín Estrada, subdirectora de Epidemiología Estatal, dijo que ante la sospecha y para confirmar casos probables de coronavirus se tomarán muestras de exudado faríngeos que se enviarán al Instituto Nacional de Referencia que confirmará o descartará la enfermedad.



Guanajuato



La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) reforzó la vigilancia epidemiológica y acciones de control en el Aeropuerto Internacional del Bajío (AIB) en apegó a la alerta mundial por el coronavirus (2019-nCoV).



El doctor Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la SSG, informó que se cuenta con un módulo de sanidad internacional en el AIG en el que se hace la vigilancia de pacientes con cierta sintomatología.

Explicó que ante la presencia de algún caso sospechoso, se dejarán en cuarentena a todos los pasajeros del vuelo, junto con la aeronave, hasta descartar riesgos.



El Comité Estatal de Vigilancia se mantiene en sesión permanente, por medio del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.



El doctor informó que la SSG puso en marcha un protocolo que establece que al detectar algún caso de riesgo, pasará a revisión por personal médico capacitado del área de Sanidad Internacional, y de determinarse sospechoso, personal del Servicio de Urgencias Médicas de Guanajuato (SUEG) o Cruz Roja, lo trasladará al Hospital General de Silao, para darle seguimiento puntual.