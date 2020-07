Ante Coronavirus, algunos recurren a la homeopatía, en Ciudad Mendoza

El herbolario y comerciante de medicina homeopática de Ciudad Mendoza, Rutilo Martínez, afirmó que de dos meses a la fecha ha aumentado el consumo de algunos remedios caseros que, a decir de las personas, ayudan a fortalecer o combatir el Coronavirus en su etapa inicial.



“La gente viene con mucha fe y eso de entrada es bueno. Ya si empeoran, siempre se les dice que es bueno acudir al médico, pues la salud no es un juego. Ahora de que existe la medicina tradicional para mejorar la salud, eso no se discute”, explicó el especialista en yerbas.



Sin dar a conocer una receta para fortalecer el sistema inmune o contrarrestar la enfermedad, el homeópata explicó que se maneja mucho el cilantro, ajo, cebolla morada, jengibre, limón, miel, toronja y apio, entre otros.



Muchos remedios son a base de tónicos, fomentos, enjuagues y tés pero no son garantías para un paciente que ya tiene una enfermedad crónica y que enferma de COVID u otra enfermedad agresiva, sin embargo, las ventas de éstos y otros ingredientes para alivio van en aumento.



En un día, explica, llega hasta una docena de personas preguntando o refiriendo que la compra de estos productos es para el tratamiento contra el COVID e incluso hay quienes aseguran que en cada caso particular existe un remedio cuando se administra al paciente de forma adecuada y oportuna.



“El sólo hecho de imaginar a tu familia con un respirador artificial pues te lleva a hacer lo imposible por evitarle una complicación pero también se les dice que la prevención es el mejor remedio, una buena alimentación y una vida saludable”, concluyó.