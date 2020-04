Ante coronavirus, ser cabeza de familia no contará para ser prioridad en hospitales

Ante la pandemia del coronavirus, la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica del Consejo de Salubridad General establece que no se debe considerar afiliación política o religión para definir si un enfermo recibe atención médica.La Guía resalta que la provisión de Salud es un recurso escaso, por ello fija criterios para su asignación, sobre todo para los casos en los que dos o más pacientes la necesitan pero que sólo uno puede hacer uso de él No deben de ser tomadas en cuenta la afiliación política, religión, así como ser cabeza de familia, valor social percibido, nacionalidad o estatus migratorio, género, raza, preferencia sexual o discapacidad.Tampoco si el enfermo con COVID-19 tiene seguro médico, o recursos económicos para solventar los gastos de hospitalización.“La única característica que debe tomarse en cuenta durante la asignación de recursos escasos de medicina crítica es la posibilidad de beneficiarse de dichos recursos médicos”.El Consejo insiste en que la guía únicamente debe de entrar en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada.Se argumenta que en la práctica médica cotidiana algunos de los principios de justicia que se utilizan para atender a los pacientes es el orden de llegada y el de necesidad médica para quien tiene su salud más deteriorada.Sin embargo, durante una emergencia de salud pública, como la de COVID-19, la práctica médica cotidiana se subsume a la práctica de salud pública, por ello es necesario orientarla a salvar la mayor cantidad de vidas.En estos casos el principio de vida completa cobra especial relevancia, puesto que se favorecerá a los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir“Utilizar estos principios para asignar recursos de medicina critica escasos genera problemas cuando no enfrentamos a casos como el que siguiente: paciente A de 80 años necesita de un ventilador, paciente B de 20 años necesita de un ventilador.“Si paciente A recibe el ventilador ella vivirá 7 años más, si paciente B recibe el ventilador ella vivirá 65 años más. Ante dicho problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad vidas-por-completarse”.Una vida por completarse, según la guía, se debe de entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo bio-psico-social humanos, siendo la infancia, adolescencia, edad adulta, vejez, por ello se dará prioridad a las personas jóvenes.El documento añade que la única excepción a esto es pertenecer al personal de salud que combate la epidemia de COVID-19, pues en caso de contagio se buscará atender a los trabajadores de forma prioritaria.En principio, la edad biológica o tener una discapacidad no son de por si características que excluyan a pacientes de recibir cuidados críticos y se pide evitar el error de considerar que cualquier discapacidad es sinónimo de tener una prognosis médica desfavorecedora, o de tener mala salud.