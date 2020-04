Ante crisis, AMLO no ayuda ni deja ayudar pero sí miente: COPARMEX

Para enfrentar la crisis económica causada por el nuevo coronavirus COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar pero sí miente, manifestó este lunes el líder nacional de la Confederación Patronal de la Repúbica Mexicana, Gustavo de Hoyos.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente de COPARMEX destacó que el programa de financiamiento anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que contempla créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, no involucra recursos públicos.



"Acá estamos en 'modo' de apoyo. ¿Y él?", cuestionó el líder patronal.



Ayer, el CMN y el BID Invest destacaron que el crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para financiar las cadenas productivas de las MIPYMES durante la contingencia.



Esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que la SHCP avale los créditos.



"Ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados", subrayó López Obrador.