Ante crisis, chefs de Veracruz pasaron de tener su restaurante a buscar empleo

Aunque ya se empieza a ver la reactivación turística en Veracruz y Boca del Río, no todos los restaurantes han logrado aperturar, señaló el delegado en Boca del Río del Consejo Gastronómico de Veracruz, Ricardo Suárez Flores.



Incluso, los chefs que tenían su propio establecimiento se han visto obligados a recurrir a emplearse en otros lugares para mantenerse a flote durante esta crisis sanitaria, mientras sus restaurantes permanecen cerrados.



"Yo no puedo abrir todavía mi restaurante, el restaurante Ábaco, por la pandemia. (...) Nos tuvimos que emplear. Somos parte de la plantilla de un restaurante o de un hotel, su servidor es el ejemplo claro, de tener un restaurante y dar empleo, ahora soy parte de la plantilla de una empresa", dijo.



Suárez Flores, indicó que durante el pasado martes, dos hoteles más cerraron temporalmente porque pese al incremento de la afluencia de visitantes, no es suficiente para continuar costeando los servicios.



"Me acabo de enterar que dos hoteles cerraron sus puertas parcialmente en Veracruz y Boca del Río, y es una lástima por las fuentes de empleo que hoy están escasas".



No obstante, el panorama es mejor que hace unos meses, poco a poco, el turismo se incrementa y a eso le apuestan los prestadores de servicios turísticos.



“Hemos recibido gente del Estado y de la Ciudad de México. Yo siento que de la pandemia seguimos en contingencia y con todas las medidas de seguridad y de sanidad, sin embargo, ya nos den la oportunidad de pasar a otro tono para crecer en la parte turística", concluyó.