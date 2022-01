Ante crisis económica, Casa Misericordia de Orizaba eleva raciones diarias de comida

La crisis económica y la falta de empleo entre pobladores de zonas aledañas a Orizaba y de la ciudad ha ocasionado que más personas sufran para conseguir algo de comer, por lo que la Casa de la Misericordia decidió aumentar su número de raciones de alimentos para cubrir las necesidades de quienes menos tienen.En entrevista, el encargado del sitio y sacerdote, Román Oficial Gil, indicó que en el 2021 entregaban alrededor de 200 comidas diarias de lunes a sábado pero este año la cifra ya incrementó, pues ahora otorgan 250 porciones a la gente."Ha aumentado el número de comensales, ahora estamos haciendo ya para 250 personas diariamente, es que hemos visto que ha aumentado el número de personas que vienen a comer. Creo que es la situación que estamos viviendo pero gracias a Dios nuestros benefactores están respondiendo, pues aun con la situación difícil no han dejado de apoyar", detalló el sacerdote.Además, dio a conocer un fenómeno que comenzaron a ver desde el año pasado y ahora es más evidente, la gente acuda con sus hijos: "Son personas de municipios como Mariano Escobedo, Río Blanco, Nogales, Tlilapan, Rafael Delgado, los conocemos porque es gente que viene a ganarse la vida, a buscar trabajo, o andan vendiendo cositas de casa en casa. Algunos son indigentes, algunos viven aquí pero a veces no tienen para comer. A veces son personas jóvenes que no han encontrado trabajo; ahora vemos más presencia de ellos con sus niños", concluyó.La Casa de la Misericordia no sólo otorga comidas sino también servicios de asesorías jurídicas, atención médica, psicológica y tanatológica.