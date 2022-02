Ante crisis económica por la pandemia, IVEA es una opción para terminar estudios básicos

Ante la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19 para muchas familias, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) puede ser una opción para que los adolescentes y jóvenes terminen sus estudios básicos, consideró el técnico docente Jorge Luis Seoane Valiente.Recordó que este sistema de educación abierta es totalmente gratuito, por lo que por ese aspecto las familias no se deben preocupar, ya que incluso el material que ocupan no les cuesta, pero además la educación que se les brinda ahí es de calidad.Comentó que anteriormente había jóvenes de secundaria que habían reprobado algunas materias e ingresaban ahí para concluir su educación, pero ahora hay más personas que lo ven como una opción más para instruirse.Indicó que como otras instituciones, durante la pandemia permanecieron cerrados, pero ya se reactivaron las labores presenciales desde agosto y si bien actualmente no están al 100 por ciento, sí están trabajando ya en un 80 por ciento.Agregó que en este regreso a clases ayudó el que todo el personal ya esté vacunado y aunque se les ofreció la posibilidad de inocularse con el resto de los docentes del Estado, muchos lo hicieron en su rango de edad.