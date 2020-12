Ante crisis hospitalaria, Edomex y CDMX regresan al semáforo rojo

El Estado de México y la Ciudad de México anunciaron este viernes que regresan al semáforo rojo ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19.



En conferencia de prensa, junto al subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, informaron que este mismo viernes publicarán en sus Gacetas Oficiales las medidas que se aplicarán hasta el 10 de enero.



De acuerdo con Sheinbaum, al momento se reporta una ocupación hospitalaria de casi 75% en la Capital del país, por ello, llamó a sus habitantes a seguir colaborando y reducir la movilidad y posteriormente se dará información sobre las medidas y sectores esenciales que se permitirán operar.



Asimismo, ante el cierre de negocios, comentó que ya se analizan algunos apoyos económicos que se podrán dar a la población.



Por su parte, López-Gatell, dijo que debido a la pandemia por coronavirus se requieren medidas extraordinarias indispensables para lograr que en las próximas tres semanas se reduzcan los contagios en el Valle de México.



En su mensaje, comentó que no es momento para hacer fiestas, reuniones o posadas que impliquen el riesgo de contagios. “Tengamos paciencia, ya habrá oprtunidad de celebrar”, dijo.



Recordó que la pandemia no ha tenido un mecanismo de protección específico y a pesar de que se tendrá vacunas, se necesitarán mantener medidas de protección como sana distancia, no salir de casa, usar cubrebocas, lavar manos y evitar reuniones.



Las autoridades informaron que la suspensión de actividades no esenciales se mantendrá en funcionamiento desde mañana 19 de diciembre hasta el 10 de enero.



Lo que sí operará es la venta de alimentos con servicio de entrega, energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, financieros, telecomunicaciones, servicios y proveeduría; venta y fabricación de medicamentos; talleres de reparaciones y refacciones; tributario, seguridad, obra pública y agua.



De acuerdo con el último reporte, la Ciudad de México registra 277 mil 733 casos confirmados acumulados, 34 mil 161 confirmados activos estimados y 19 mil 583 defunciones.



El último reporte del Estado de México registra 123 mil 884 casos positivos, 13 mil 71 defunciones, 26 mil 945 sospechas y 72 mil 664 dados de alta.



Según la Secretaría de Salud, al corte de este 17 de diciembre, México llegó a 116 mil 487 muertes por COVID-19 y se registraron un millón 289 mil casos de contagios confirmados de coronavirus. En un día, el país sumó 11 mil 799 casos nuevos y 718 decesos.



(Con información de El Universal)