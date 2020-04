Ante crisis, no los dejan vender en tianguis de Xalapa; llevan sus “chácharas” a Plaza Lerdo

Vendedores ambulantes del tianguis que se instala en la calle Gildardo Avilés, en Xalapa, se colocaron la mañana de este jueves en la Plaza Lerdo, para vender sus productos, después de que hace unos días les prohibieran comercializar al no ofrecer productos esenciales durante esta contingencia de coronavirus.



De acuerdo a María Luisa Alonso Olivo, vendedora de “chácharas”, la Policía Municipal y demás fuerzas de seguridad han acudido de manera constante a desalojarlos.



Explicó que la insistencia de seguir en los tianguis y mercados se debe a que es su único ingreso y hasta el momento sólo unos cuantos han recibido despensas pero a muchas familias les urge comida y dinero.



"Sólo queremos que nos dejen trabajar. Nos quitaron de ese tianguis, somos muchos. Como ya no nos dejaron los policías, pues nos venimos para acá. Venimos el martes, nos dijeron que nos iban a dar unas despensas, necesitamos dinero para sobrevivir. Sí dieron despensas a unos pero a nosotros no nos dieron nada", dijo.



Mencionó que también asisten a otros tianguis de la capital pero sucede lo mismo y por lo tanto, permanecerán en la plaza Lerdo para poder vender y obtener recurso para sobrevivir este día.



"Aquí nos vamos a quedar, vamos a vender para sacar para la comida. Ahora vamos a vender aquí porque ya no nos dejaron ponernos en el Auto Zone. Y nos dijeron que nos viniéramos al Centro. Nosotros vamos a todos los tianguis", concluyó.