Ante crisis por COVID-19, piden homologar cuotas en secundaria de Córdoba

Integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Artes y Oficios hizo una propuesta para homologar las cuotas escolares voluntarias en 600 pesos.



Rogelio Tapia, presidente de la asociación, consideró que se debe apoyar a las familias pues en estos momentos muchos se quedaron sin trabajo.



Explicó que es suficiente el dinero para la adquisición de materiales de limpieza y el mantenimiento de escuelas, por lo que invitó a los padres en general a sumarse a esta propuesta.



Dijo que tiene conocimiento de que en algunas escuelas primarias de gobierno están cobrando hasta 2 mil pesos, lo cual consideró injusto reiterando que mucha gente se quedó sin trabajo y sin dinero.



"En el caso de la ESAO, solo serán 600 pesos y aquellos padres que no pueden pagar en efectivo pueden hacerlo con un trabajo comunitario en la escuela con faenas, sabemos la situación que hay en cada familia y por eso habrá justificación para quienes no puedan pagar".



Incluso reveló que las fichas que entregaron para aspirantes no tuvieron costo alguno como en otras instituciones educativas que fueron de hasta $120 por estudiante.



Finalmente explicó que esta propuesta será llevada a nivel estado y ante la secretaría de educación de Veracruz para que tome en cuenta la situación económica que hay en estos momentos en el Estado.