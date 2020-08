Ante crisis por COVID-19, piden reapertura de comercios no esenciales en Veracruz-Boca

Los empresarios de Veracruz y Boca del Río solicitaron formalmente al Gobierno Federal que les permitan la reapertura paulatina de los comercios no esenciales, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias, de lo contrario, el sector va a desaparecer ante la crisis por la pandemia del COVID-19.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CONACO), José Antonio Mendoza, señaló que son 15 días más en semáforo rojo y que los empresarios formales en el Estado ya están gravemente afectados.



Ante esto, requirieron a la Secretaría de Salud federal que se les dé el apoyo para que los comercios que cumplan con los protocolos sanitarios puedan reabrir.



"Vamos a desaparecer en la totalidad los comercios y sería muy grave para todo mundo. Lo que necesitamos es abrir paulatinamente pero con la autorización de las autoridades de salud, porque no podemos arrancar nosotros por decisión propia. Estamos solicitando al Secretario de Salud que vea esta situación y que de acuerdo a sus instrucciones –que debe tener él mismo debe tener del propio Presidente–, que vea que nos está afectando esta situación", dijo.



Mendoza García afirmó que hay conciencia por parte del sector empresarial de la pandemia por el Coronavirus, incluso hay algunos que aún tienen renuencia de regresar a las actividades. No obstante, la mayoría ha pugnado porque se retomen el movimiento comercial porque están en dificultades económicas y peligran más empleos.



"La semana pasada estuvimos en una reunión con los empresarios que pudieron a través de las redes y se tomó el acuerdo de solicitar la reapertura. Desgraciadamente, hay conciencia de la situación que estamos viviendo, hay personas que han sido tocadas por la situación de la pandemia. Ellos se aguantan porque dicen que si abrimos algunos comercios van a incumplir y vamos a tener problemas y nos van a fincar la responsabilidad nosotros", señaló el representante de la CANACO.



Aseguró que el comercio formal ya demostró que tiene compromiso por cumplir las normas, porque se les pidió el registro del Código QR y aún no se les permite abrir sus negocios y están acatando las medidas.