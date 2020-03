Ante crisis por inseguridad, SSP ignora a empresarios de Coatzacoalcos

Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, le hace falta voluntad para atender la inseguridad de Coatzacoalcos, acusó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el municipio, Armando Carvallo Brañas. Tras el cierre de diversos negocios en la ciudad, el empresario señaló que pese a las reuniones sobre seguridad que se han hecho en la Ciudad de México, el Secretario nunca se ha presentado y mucho menos ha enviado a representantes.Tampoco han tenido una reunión privada con Gutiérrez Maldonado para que escuche lo que ocurre en este puerto."Quisiéramos tener acercamiento con el Secretario de Seguridad, no se ha dado, es falta de voluntad, hemos asistido en dos ocasiones a la Ciudad de México, donde ha estado convocado y no ha llegado, ni siquiera un representante manda, hemos estado con autoridades de nivel federal"."Lo menos que quisiéramos es que hubiera diálogo, que nos escucharan, que vieran la problemática, este cierre de negocios es una realidad innegable y eso hay que atenderlo", sostuvo.Comentó que a finales de marzo, se llevará a cabo una segunda Mesa de Seguridad donde esperan el Secretario pueda articular acciones para beneficio de la zona.Carvallo Brañas también reconoció que el cierre de negocios no es exclusivamente culpa de la inseguridad, sino de la situación económica que vive el país."Hemos manifestado, no decimos que se deje de atender el tema de seguridad pero en todas las reuniones que tenemos cada vez es más frecuente hablar de la economía. Hemos asistido a la Ciudad de México y localmente hemos estado en varias reuniones para buscar la forma de reactivar la economía. Nosotros estamos totalmente con la intención de coadyuvar de forma objetiva", expresó.