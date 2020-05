Ante crisis, reparto a domicilio salva a leche veracruzana

Reparto a domicilio, redes sociales y sobre todo la empatía de los microempresarios permite a productores de la leche “Vaca-Vera” sobrevivir en medio de la parálisis económica acarreada por la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2.



"Nos ha salvado el servicio a domicilio, es una buena alternativa para que el consumidor no se arriesgue: lo mandamos a la puerta de su casa y la persona no sale y tiene un producto de calidad a la puerta de su casa", comentó Miguel Franzoni, uno de los participantes en el proyecto.



El pasado 27 de enero, productores lanzaron la marca Vaca-Vera con dos líneas: una de leche entera y una deslactosada.



Sin embargo, dos meses después, el 27 de marzo, el Gobierno aplicó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la medida de "Quédate en casa".



De este modo, con la pandemia, los 400 productores de Vaca-Vera redireccionaron su estrategia de venta por medio de redes sociales y con la entrega a domicilio.



Actualmente, explicó Miguel Franzoni, la marca se ofrece en redes sociales y en el caso de Xalapa, cuenta con 50 puntos de venta entre estos, dos abarroteras con venta al mayoreo.



Y es que a decir de Franzoni, los pequeños comercios entienden mejor el mensaje de "consume local" y se identifican con el producto.



"Porque a las grandes tiendas no les interesa el producto, nos quieren castigar con precios o no les interesa el producto", explicó.



En el caso de las redes, los usuarios expresan una aceptación de Vaca-Vera aunque no todos consumen el producto.



"La gente tiene una aceptación social gigantesca con la marca, se identifica, la apoya pero no consume de la misma forma, la gente la acepta mucho, comparte, es tema de conversación pero no se consume a tal grado como la respuesta social" dijo.



Explicó que la marca es fruto del trabajo de 400 productores de Acajete, La Joya, Naolinco, Xico, Coacoatzintla, Rafael Lucio, San Miguel, Las Vigas de Ramírez y Perote.



"Nuestro competidor directo es la marca de fórmula láctea; Vaca Vera tiene el precio de 16 pesos, no nos comparan con la Lala pero con un precio no tan alto, la gente piensa que es mala hasta que la prueba" dijo.



Sin embargo, Miguel Franzoni admitió que los consumidores prefieren comprar una caja de fórmula láctea y de ahí la necesidad de realizar una campaña de generar conciencia para evitar el consumo de tales bebidas, sobre todo en niños y niñas.



"Y decir que la leche Vaca Vera tiene la misma calidad que la leche de las grandes empresas" explicó.



En el caso de las fórmulas, acusó que se ha engañado al consumidor veracruzano y mexicano con el uso de las fórmulas lácteas.