Ante desaparición de mujer en Martínez De la Torre, “ineptas” fiscales ignoran a familia

Familiares de Rocío Juárez Moreno, desaparecida desde el pasado 11 de marzo en Martínez De la Torre, acusaron a la encargada de la Fiscalía Especializada de Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, Silveria Morales Solano, y la fiscal responsable de la carpeta de investigación, Claudia Barrales, de “bloquearlos” en su afán de conocer su paradero.



En entrevista telefónica, Merleth Iris Juárez Moreno, calificó como “nefasta” la actitud que estas funcionarias han tenido hacia ella y su familia, aunado a la “ineptitud” con la que se han conducido en el deseo de tratar de localizar a su hermana de 39 años de edad.



“Ya no nos responden, eso es lo peor, ya no nos responden llamadas, la licenciada Silveria Morales Solano, encargada de la Fiscalía Especializada de Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, y Claudia Barrales, responsable de la carpeta de investigación, por ella definitivamente fuimos bloqueadas, las llamadas directamente se van a buzón, ya no podemos tener contacto con ella”, expuso.



Y es que dijo, que el 1 de abril fue el último contacto con la Fiscal que lleva el caso, sin que hasta ahora tengan un nuevo avance de las diligencias que lleva a cabo la instancia ministerial.



“Me dijo que no hay avances, estamos en las mismas, con la sábana de llamadas, con los videos que ya pudimos obtener gracias a su sobrina, porque mi sobrina hizo investigación de campo y ella pudo obtener algunos videos”, mencionó al señalar que son ellos, como familiares, los que han hecho parte del trabajo de indagatorias que debería hacer la Fiscalía General del Estado.



Juárez Moreno criticó que para este organismo de procuración de justicia la desaparición de su hermana sea una estadística más.



“Sinceramente en el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades han sido tardías e incipientes. Lamentamos mucho que una desaparición de una veracruzana más que para nosotros es una hermana, es una hija, es una madre, para ellos sea una estadística más”.



En este sentido, reiteró que aunque su sobrina identificó a la persona que supuestamente privó de la libertad a su hermana, pues se encontraba en el lugar de los hechos con ella, la Fiscalía siga desestimando este testimonio al ser una persona con una discapacidad.



“Ya hay un señalamiento directo, pero las autoridades no lo han aprehendido, no sé ni siquiera si han hecho el intento por buscarlo (…) ahora tenemos miedo de que vayan a venir por ella o le quieran hacer algo. Hemos visto movimiento extraños aquí por la casa, estamos nerviosas, con el dolor y sufrimiento de la pérdida de mi hermana y la angustia de que lleguen y le hagan algo a mi sobrina”, alertó.



Ante el nulo avance y la falta de comunicación, indicó que el pasado sábado entregó oficios al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; a las presidentas de las Comisiones Estatal (CEDH) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Namiko Matzumoto y Rosario Piedra; y al Senado de la República, en los que les expone esta situación.



“Quejándome de la actitud déspota y sin empatía de las fiscales porque sinceramente hemos visto que sus actividades han sido insuficientes para recuperar a mi hermana”, lamentó la familiar de la joven desaparecida.