Ante desatención de autoridades, comunidad de Xico se organiza contra inseguridad

La localidad de San Marcos de León, en Xico, se ha vuelto un pueblo sin ley, pues los delitos van al alza, así lo dieron a conocer vecinos del lugar.



Al respecto, el poblador Alberto Salceda indicó que ante la situación que no ha sido atendida por la autoridad municipal, los pobladores han empezado a crear redes vecinales para coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.



Y es que el vecino del lugar aseguró que se han disparado los delitos de robos a casas-habitación, así como asaltos con violencia, por lo que buscaron ayuda del Gobierno del Estado.



“A raíz de la problemática que hemos tenido con la delincuencia, varios vecinos nos dimos a la tarea y elaboramos un documento que dirigimos al Secretario de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad, Fiscalía y Guardia Nacional para que volteen a esta zona, porque está desprotegida, ha habido muchos robos en la comunidad de La Laguna y robos de motocicletas en forma violenta, no es nuevo; se viene arrastrando desde hace tiempo pero en lugar de mejorar va empeorando”, detalló.



Refirió que con la desaparición de la Policía Municipal y la falta de vehículos para patrullaje, la localidad se ha convertido un pueblo sin ley, pues la autoridad local no atiende los llamados.



“No recibimos apoyo del municipio y todo empeora, ahorita que no tenemos Policía Municipal, contamos con apoyo de la Estatal, en respuesta al escrito y a la reunión se hicieron acuerdos y hay presencia de patrullas estatales y todo nos motiva a que nos organicemos y formemos el proyecto Vecino Vigilante, no es el hilo negro pero pretendemos que la comunidad se organice, no hablamos de grupos armados, sino ser un apoyo de las autoridades”, dijo.



Abundó que ya empezaron a organizarse y conformar estas redes ciudadanas y en este sentido, exhortó a toda la ciudadanía a crear estos grupos de vecinos.



“No vamos a ser los policías pero vamos a cuidarnos y a nuestras calles, en la calle Guadalupe Victoria ya tenemos un grupo organizado, esto nos está dando confianza. Un coordinador es quien se encarga de comunicarse con las autoridades correspondientes, es viable este proyecto”, finalizó.