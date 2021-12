No encender globos de cantoya ni celebrar con pirotecnia el Año Nuevo 2022 recomendó la Secretaría de Protección Civil a la población en vista del riesgo de incendios forestales.Y es que el escenario seco a muy seco en localidades de norte a sur incrementa el peligro de un siniestro, advirtió Protección Civil.Hay que recordar que el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua alerta de 111 municipios con déficit de lluviasEn la cuenca del Tuxpan al Jamapa se reportan 51 demarcaciones bajo esta condición; le sigue la cuenca del Papaloapan con 26 y la del Pánuco con 23.“Por ello le reiteramos a la población no realizar quemas agrícolas ni encender fogatas durante la presencia de Surada y altas temperaturas, además de exhortarles a no utilizar pirotecnia ya que pueden iniciar incendios” dijo la dependencia estatal.