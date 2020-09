Ante el abandono por la pandemia, roban en cuatro escuelas de Cerro Azul

En virtual situación de abandono por la pandemia, ya que no se han podido reanudar las clases presenciales, escuelas de este municipio han sido visitadas por presuntos delincuentes para perpetrar robos, señalaron padres de familia.



Entre los planteles donde han ocurrido hurtos, figuran las primarias “Claudio Cortés Castro”, ubicada en la colonia El Cuatro y “Benito Juárez”, en la colonia La Puerta, así como “Ejército Mexicano”, en la céntrica colonia La Curva, además de otra de la que no se proporcionó el nombre.



Padres de familia aseguraron que los amantes de lo ajeno hurtaron cables de cobre, equipos de cómputo, ventiladores y otros artículos, inclusive material didáctico, además de causar algunos daños.



Agregaron que las primarias carecen de velador, además de que están sin actividad debido a la pandemia y que la vigilancia de la Policía Municipal es deficiente, circunstancias que aprovecharon los amantes de lo ajeno.



Añadieron que estos casos se suman a robos que han sido perpetrados en domicilios, sin embargo, los agraviados no denuncian, ya que, por increíble que parezca, en esta ciudad no existe Fiscalía y para denunciar se tendrían que trasladar a Tuxpan, distante a unos 50 kilómetros, por lo que los ilícitos quedan impunes.