Ante el INE en Xalapa, 34 ciudadanos han solicitado ser observadores electorales

El vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, dio a conocer que 34 personas han presentado su solicitud ante este órgano para ser observadores en los comicios del 6 de junio.



De este total, añadió, a cinco ya se les otorgó dicha acreditación, dos más serán aprobadas en la próxima sesión del pleno, tres declinaron en su intención y 24 están pendientes debido a que no han cumplido con la totalidad de los requisitos, como la entrega de su fotografía o la copia de su credencial para votar.



Al señalar que el plazo vence el próximo 30 de abril y referir que a nivel nacional ya se han acreditado 4 mil 300 personas como veedoras, reiteró que se requiere que la ciudadanía se involucre en esta actividad que cuenta con cerca de 27 años acompañando a las actividades de cada proceso electoral en el país.



El funcionario del INE destacó que la participación ciudadana es importante, junto con la de las agrupaciones, para darle transparencia a las elecciones.



“Los observadores electorales participan desde las actividades preparatorias, las actividades de la jornada electoral y los actos posteriores a ésta. Observa la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación, la lectura en voz alta de los resultados de los consejos distritales, la fijación de los resultados y la clausura de las casillas”, enumeró.



Expuso una vez más que para ser acreditados bajo esta figura, los ciudadanos interesados deben cumplir con los requisitos de ser mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser o haber sido miembros de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección, no ser o haber sido candidatos a un puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.



Además, deberán acudir a los cursos de capacitación, preparación y formación que imparta el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores bajo los lineamientos que emita el INE.



Para registrarse, indicó, los interesados lo podrán hacer en la página web del INE o acudiendo directamente a la Junta Local o Distrital más cercana a su domicilio.



“La observación electoral se puede llevar a cabo en cualquier entidad donde se celebre un proceso electoral, sin importar su lugar de residencia, es decir, una persona que recibe su acreditación en el Consejos Distrital o Local, puede hacer actividades dentro de la entidad, fuera de la entidad, en el distrito donde solicitó la acreditación”, puntualizó.