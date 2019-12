Ante emergencia en seguridad, gobierno de Camerino Z. Mendoza instala 90 videocámaras

Con el objetivo de prevenir y combatir los delitos, en los próximos días en este municipio se instalarán 90 cámaras de vigilancia, las cuales se pondrán en puntos estratégicos de todo el territorio, señaló el alcalde Melitón Reyes Larios.



Indicó que la intención es que en el primer mes del año esas cámaras no solo se instalen, sino que empiecen a funcionar para detectar a los infractores de la Ley y poder actuar de inmediata para capturarlos.



Señaló que para ello se hará una inversión de 6 millones de pesos de recursos propios y las cámaras serán controladas por el ayuntamiento, pero tendrán espejo hacia el C4 de Fortín.



Mencionó que su administración tiene la intención de actuar en colaboración con la autoridad "y si ellos quieren ser los únicos en monitorearlas que las instalen ellos y no me enojo".



Recordó que a seis meses de que declarara a este municipio en emergencia, hoy se ha incrementado el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y se aprobó la reconfirmación de la policía municipal.



Mencionó que los elementos municipales han laborado para inhibir al delito al ser policías de proximidad.



Recordó que hoy también se cuenta con una delegación de tránsito municipal, lo que ha permitido dar mejores resultados a los automovilistas, de los que hay un gran número pues este municipio es un paso obligado tanto al puerto de Veracruz como al estado de Puebla.



El alcalde señaló que estos y otros datos fueron dados a conocer en su momento a los mendocinos y se les recordaron en su primer informe de labores el pasado martes.