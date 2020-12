Ante emergencia, IMSS pide refuerzos contra COVID en Valle de México

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que 620 médicos y enfermeras se sumaron a la llamada Operación Chapultepec para trasladar personal médico de otros estados a la Ciudad de México, Estado de México y Baja California, entidades donde hay un mayor número de contagios de COVID-19.



De acuerdo con el IMSS, 580 médicos y enfermeras se quedarán en el Valle de México y serán distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica de la Ciudad de México y Estado de México.



Los otros 40 médicos y enfermeras viajarán a Baja California también para ayudar a los médicos de esa entidad ante el incremento de contagios.



El objetivo es que para el 24 de diciembre la Operación Chapultepec esté en marcha en esos tres estados en los que está al alza el número de casos.



En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del IMSS destacó que los especialistas de la salud atienden el llamado de solidaridad para que los ayuden en donde más se necesita.



“La guardia COVID, porque tenemos dos asuetos por venir: el del día 25 y esa guardia, la de la noche del 24 y la de la mañana del 25, además del asueto de 1 de enero, la noche del 31 y la de la mañana del 1. Son claves porque generalmente, y eso ocurre en cualquier año, hay de repente ausentismo no programado, entonces tenemos que cubrir para que esto no nos ocurra.



“Afortunadamente, hemos tenido una extraordinaria respuesta y ya van 620 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que han levantado la mano, que han decidido venir a ayudar, salir de sus estados de origen y ayudar en la ciudad”, dijo.



Zoé Robledo explicó que 48% son médicos y 52% son enfermeras —personal de base y de confianza— que estarán un mes o el tiempo que sea necesario.



Hoy por la mañana llegarán contingentes de salud provenientes de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Colima, Nayarit y Veracruz.



Robledo dijo que al personal de salud se le apoya con los boletos de avión, alojamientos, alimentos, lavanderías, traslado a las unidades a donde trabajarán y otros incentivos institucionales como la comisión COVID, que es para aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y que las están cancelando.



El director del IMSS explicó que el primer grupo llegó desde el pasado fin de semana y desde ayer empezaron a ir a estos hospitales, lo mismo un hospital de Naucalpan, el 194, que el hospital de Troncoso y en Iztapalapa o en Villa Coapa.



Informó que en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, habilitado como hospital COVID, se amplió el contrato hasta el mes de marzo.



De entidades como Veracruz atendieron el llamado 70 médicos y enfermeras, de Chiapas 55, Sonora 44, Tabasco con 38, Tamaulipas 37, Colima 29 y Michoacán, 31, entre otros.



Robledo destacó que para sumar esfuerzos en el combate a la pandemia en la Ciudad de México se integrarán siete representantes del IMSS en los estados que fortalecerán la atención médica en hospitales:



La doctora Celida Duque Molina, Veracruz Sur; doctor Édgar Javán Vargas Salazar, Colima; doctora Xóchitl Refugio Romero Guerrero, Quintana Roo; doctor Édgar Jesús Zitle García, Sonora; doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarin, Chiapas; doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, Yucatán, y doctor Jorge Martínez Torres, Nayarit.

Agradece que baje la movilidad



El presidente López Obrador agradeció a los habitantes de la Ciudad de México por atender el llamado de no salir de casa para evitar los contagios de COVID-19 y con ello reducir la movilidad en la capital del país.



“Ha disminuido la movilidad en la Ciudad de México. Esta es la semana del año de mayor movilidad, pero por la contingencia y por el llamado que se hizo la gente está respondiendo”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que en un hecho inédito hay menos personas en la calle. “Esto es histórico, es algo parecido a lo que sucedió el 12 de diciembre de que la Basílica estuvo vacía por la responsabilidad de la gente; aun tratándose del culto y la fe a la Virgen, la gente ayudó, atendió el llamado de la Iglesia católica y las autoridades”.



El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que todos los ciudadanos actuaran de manera responsable.



“Pero sí ha estado actuando con responsabilidad la mayoría de la gente; no son todos, pero sí es importante que mucha gente está atendiendo el llamado”.



Según el IMSS, sólo en la Ciudad de México y el Estado de México luchan en la primera fila de atención a pacientes enfermos de COVID-19 35 mil 44 profesionales de la salud.

En las unidades médicas del IMSS que atienden a pacientes con esta enfermedad en el Valle de México laboran 24 mil 753 médicos y 35 mil 44 enfermeras.