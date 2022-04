Ante escasez de agua, se manifiestan afuera del Palacio Municipal en Xalapa

Durante algunos minutos previos al mediodía de este lunes, el Movimiento Político "Francisco Villa" cerró dos de los carriles de la calle Enríquez, a la altura de Palacio Municipal, con la intención de ser atendidos por el Alcalde para resolver el problema de agua en algunas colonias.Topacio Hernández Ramírez, representante del movimiento, en representación de los colonos afectados, exigió que fueran atendidos por el Ayuntamiento, ya que existe una escasez de agua en las colonias: El Moral, Lomas de Santa Fe y Lomas del Sedeño."Desde el jueves pasado venimos y nos dijeron que nos iban a dar hoy la atención, por eso es que estamos aquí, porque no nos han permitido la entrada al Ayuntamiento", dijo.Informó que este problema persiste desde la gestión de Hipólito Herrero, ya que no han sido instaladas las tomas de agua para dichas colonias."Estamos desde la administración de Hipólito porque no han sido llevadas a cabo las tomas de agua, por lo cual ahorita hay una sequía muy fuerte en las colonias", agregó.Ante esta situación, declaró que la única solución por parte de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) es el abastecimiento a través de pipas de agua, lo cual no se realizó el día viernes, provocando escasez del líquido."Ya platicamos, quedaron que iban a mandar las pipas el día viernes y no la mandaron (...) desgraciadamente todavía no hay el apoyo de la regularización a los predios y, por lo mismo, se piden solamente las pipas de agua", dijo.Hernández Ramírez también señaló que existen amenazas de detención contra ellos en caso de no desistir de su manifestación, por lo que hacen responsables de daños y prejuicios al Gobierno Municipal y Estatal."Hacemos responsable a Gobierno de Veracruz y Gobierno del Municipio, porque ya vinieron a amenazar de que si no nos quitamos, nos van a detener, entonces hacemos responsables a ellos de cualquier cosa que nos pueda pasar",concluyó.